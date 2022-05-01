Острая на язык Тамара — новая роль актрисы Марины Федункив

Новый сериал с участием Марины Федункив выйдет на «ТНТ» в 2023 году Фото: Предоставлено телеканалом ТНТ

28 апреля начались съемки нового комедийного сериала на «ТНТ», главная роль в котором досталась звезда пермского сериала «Реальные пацаны» Марине Федункив. Действие киноленты будет разворачиваться в вымышленном поселке в начале нулевых. Здесь, на трассе, ведущей в Москву, расположилось колоритное кафе «Куба».

«Управляет им [кафе „Куба“] сильная и острая на язык Тамара в исполнении народной любимицы — актрисы Марины Федункив. Вместе с ней в сериале снимаются Мария Смольникова, Григорий Чабан, Виктория Клинкова и другие», — написано на сайте канала «ТНТ».

По задумке авторов, сериал должен перенести зрителей на двадцать лет назад, «позволив проникнуться теплой ностальгией по временам без технологических удобств и других привычных нам сегодня вещей», должен увлечь историями обычных людей, «которые хотят простого человеческого счастья и при этом попадают в ситуации с разным градусом безумия».

Показ сериала «Кафе «Куба» запланирован на 2023 год, его будут транслировать в комедийном блоке канала в восемь вечера.

Ранее URA.RU о том, как российская комедийная актриса кино и телевидения Марина Федункив избила звезду Comedy Woman. А также о том, что Актриса Васильева назвала звезду «Реальных пацанов» тумбой.