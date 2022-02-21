Федункив рассказала, как избила звезду Comedy Woman

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Марину Федункив уволили из Comedy Woman после стычки с Надеждой Сысоевой

Актриса Марина Федункив, звезда пермского сериала «Реальные пацаны», рассказала о потасовке в аэропорту с участницей шоу Comedy Woman Надеждой Сысоевой. Коллегу Федункив побила за хамство, рассказала она в интервью Юлии Меньшовой.

«Не скажу, что там драка прямо была. Я подзатыльник ей дала и под жопу пнула. Надя меня послала, а на хамство я ей ответила тем же самым. Сказать, что сожалела, наверное, нет. Я анализировала. Я извинилась перед ней. Позже. Но если бы это повторилось, я бы сделала точно также», — рассказала Федункив в You-tube шоу «Сама Меньшова».

Актриса подтвердила, что после этого инцидента ее уволили из Comedy Woman на год. Но, по словам пермской артистки, она и сама к тому моменту была готова покинуть шоу.

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Актриса Марина Федункив, звезда пермского сериала «Реальные пацаны», рассказала о потасовке в аэропорту с участницей шоу Comedy Woman Надеждой Сысоевой. Коллегу Федункив побила за хамство, рассказала она в интервью Юлии Меньшовой. «Не скажу, что там драка прямо была. Я подзатыльник ей дала и под жопу пнула. Надя меня послала, а на хамство я ей ответила тем же самым. Сказать, что сожалела, наверное, нет. Я анализировала. Я извинилась перед ней. Позже. Но если бы это повторилось, я бы сделала точно также», — рассказала Федункив в You-tube шоу «Сама Меньшова». Актриса подтвердила, что после этого инцидента ее уволили из Comedy Woman на год. Но, по словам пермской артистки, она и сама к тому моменту была готова покинуть шоу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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