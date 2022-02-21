Федункив рассказала, как избила звезду Comedy Woman

21 февраля 2022 в 14:14 Размер текста - 17 +

Марину Федункив уволили из Comedy Woman после стычки с Надеждой Сысоевой Скриншот из шоу «Сама Меньшова» Актриса Марина Федункив, звезда пермского сериала «Реальные пацаны», рассказала о потасовке в аэропорту с участницей шоу Comedy Woman Надеждой Сысоевой. Коллегу Федункив побила за хамство, рассказала она в интервью Юлии Меньшовой. «Не скажу, что там драка прямо была. Я подзатыльник ей дала и под жопу пнула. Надя меня послала, а на хамство я ей ответила тем же самым. Сказать, что сожалела, наверное, нет. Я анализировала. Я извинилась перед ней. Позже. Но если бы это повторилось, я бы сделала точно также», — рассказала Федункив в You-tube шоу «Сама Меньшова». Актриса подтвердила, что после этого инцидента ее уволили из Comedy Woman на год. Но, по словам пермской артистки, она и сама к тому моменту была готова покинуть шоу. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Актриса Марина Федункив, звезда пермского сериала «Реальные пацаны», рассказала о потасовке в аэропорту с участницей шоу Comedy Woman Надеждой Сысоевой. Коллегу Федункив побила за хамство, рассказала она в интервью Юлии Меньшовой. «Не скажу, что там драка прямо была. Я подзатыльник ей дала и под жопу пнула. Надя меня послала, а на хамство я ей ответила тем же самым. Сказать, что сожалела, наверное, нет. Я анализировала. Я извинилась перед ней. Позже. Но если бы это повторилось, я бы сделала точно также», — рассказала Федункив в You-tube шоу «Сама Меньшова». Актриса подтвердила, что после этого инцидента ее уволили из Comedy Woman на год. Но, по словам пермской артистки, она и сама к тому моменту была готова покинуть шоу.