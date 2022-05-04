04 мая 2022

В Магнитогорске осудили ОПГ, укравшую 7 млн из казино Беларуси

© Служба новостей «URA.RU»
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Апелляция на арест Виктора Чернобровина в областном суде. Челябинск, судья, суд
Мошенники получили условные сроки Фото:

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска вынес приговор по уголовному делу в отношении пятерых жителей регионов России, виновных в мошенничестве в особо крупном размере. Они в составе организованной преступной группы похитили более 7,3 млн рублей из игорных заведений на территории республики Беларусь, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Подсудимые с ноября 2016 по май 2017 подключались при помощи специальных устройств к игровым автоматам на территории Беларуси, где их деятельность законна, и влияли на их работу. Они создавали выигрышные комбинации и, находясь в клубах, извлекали незаконную прибыль. Указанным способом соучастники завладели денежными средствами игорных заведений на общую сумму свыше 7,3 млн рублей», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Все подсудимые вину признали полностью. С учетом частичного возмещения ущерба и наличия смягчающих обстоятельств каждому виновному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом в 100 тысяч рублей. Ранее в 2019 году за совершение указанных преступлений на территории самой Беларуси были осуждены 11 местных граждан, входивших в состав организованной преступной группы.

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Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска вынес приговор по уголовному делу в отношении пятерых жителей регионов России, виновных в мошенничестве в особо крупном размере. Они в составе организованной преступной группы похитили более 7,3 млн рублей из игорных заведений на территории республики Беларусь, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Подсудимые с ноября 2016 по май 2017 подключались при помощи специальных устройств к игровым автоматам на территории Беларуси, где их деятельность законна, и влияли на их работу. Они создавали выигрышные комбинации и, находясь в клубах, извлекали незаконную прибыль. Указанным способом соучастники завладели денежными средствами игорных заведений на общую сумму свыше 7,3 млн рублей», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева. Все подсудимые вину признали полностью. С учетом частичного возмещения ущерба и наличия смягчающих обстоятельств каждому виновному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом в 100 тысяч рублей. Ранее в 2019 году за совершение указанных преступлений на территории самой Беларуси были осуждены 11 местных граждан, входивших в состав организованной преступной группы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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