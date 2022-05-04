К Дню Победы железнодорожный вокзал «Пермь-2» превратили в народный мемориал. На фасад главного здания повесили фотографии 350 жителей Пермского края, ушедших на фронт во время Великой Отечественной Войны.
Фотографии напечатали на 10-ти метровых полотнищах, после чего объединили в коллективный портрет. Среди ветеранов — участники боевых действий и труженики тыла. Черными рамками выделены лица тех, кто погиб на фронте, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.
Истории и фотографии участников ВОВ собирали на сайте проекта ВокзалПамяти.рф. Так как часть оригинальных фото выцвели, а лица людей стали едва различимы, их восстановили с помощью искусственного интеллекта.
Коллективный портрет провисит на фасаде вокзала до 22 июня — Дня памяти и скорби. Кроме Перми, акцию «Вокзал Памяти» проводят в Екатеринбурге, Тюмени и Ишиме.
Часть фотографий помог отреставрировать искусственный интеллект
Пресс-служба Свердловской железной дороги
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К Дню Победы железнодорожный вокзал «Пермь-2» превратили в народный мемориал. На фасад главного здания повесили фотографии 350 жителей Пермского края, ушедших на фронт во время Великой Отечественной Войны. Фотографии напечатали на 10-ти метровых полотнищах, после чего объединили в коллективный портрет. Среди ветеранов — участники боевых действий и труженики тыла. Черными рамками выделены лица тех, кто погиб на фронте, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги. Истории и фотографии участников ВОВ собирали на сайте проекта ВокзалПамяти.рф. Так как часть оригинальных фото выцвели, а лица людей стали едва различимы, их восстановили с помощью искусственного интеллекта. Коллективный портрет провисит на фасаде вокзала до 22 июня — Дня памяти и скорби. Кроме Перми, акцию «Вокзал Памяти» проводят в Екатеринбурге, Тюмени и Ишиме.