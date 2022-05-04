Акцию «Вокзал памяти» проводят в четырех российских городах Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

К Дню Победы железнодорожный вокзал «Пермь-2» превратили в народный мемориал. На фасад главного здания повесили фотографии 350 жителей Пермского края, ушедших на фронт во время Великой Отечественной Войны.

Фотографии напечатали на 10-ти метровых полотнищах, после чего объединили в коллективный портрет. Среди ветеранов — участники боевых действий и труженики тыла. Черными рамками выделены лица тех, кто погиб на фронте, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Истории и фотографии участников ВОВ собирали на сайте проекта ВокзалПамяти.рф. Так как часть оригинальных фото выцвели, а лица людей стали едва различимы, их восстановили с помощью искусственного интеллекта.

Коллективный портрет провисит на фасаде вокзала до 22 июня — Дня памяти и скорби. Кроме Перми, акцию «Вокзал Памяти» проводят в Екатеринбурге, Тюмени и Ишиме.

Часть фотографий помог отреставрировать искусственный интеллект Пресс-служба Свердловской железной дороги