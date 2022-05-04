ХМАО получит 1,1 миллиард на школы

Деньги будут выделены из федерального бюджета Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Ханты-Мансийский автономный округ получит 1, 113 млрд субсидий от государства на строительство школ. Об этом сообщил официальный telegram-канал губернатора региона Наталья Комаровой.

«113 млн рублей на 2023 год и 1 млрд рублей на 2024 год — субсидии на строительство школ в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нягани и в поселке городского типа Белый Яр. Школы будут рассчитаны на 6125 мест», — сообщает пресс-служба главы региона через telegram-канал.

Кроме того, государство дополнительно выделит 32 млн на создание двух «умных спортплощадок» и 408,1 тыс. на оснащение оборудованием спортивной инфраструктуры. Правительство Российской Федерации закрепит эти решения на своем ближайшем заседании.

Ранее URA.RU сообщало, что власти готовятся увеличить расходы бюджета ХМАО на 20 млрд рублей. Предполагается, что благодаря увеличению расходов бюджета региона можно будет компенсировать застройщикам траты на возведение школ.