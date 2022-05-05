Политика Североатлантического альянса по расширению на восток повысила уровень опасности в Европе. Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета безопасности организации.
«Продвижение НАТО на восток после Холодной войны не только не сделало Европу хоть сколько-нибудь безопаснее, но посеяло семена конфликта», — передает слова Чжан Цзюня РИА «Новости». Он подчеркнул, что альянс является зачинщиком конфликтов против других государств.
По его словам, НАТО отступает от своей сути, прописанной в декларации, и создает катастрофы. «Вопреки декларируемой оборонной сути, НАТО целенаправленно развязывает войны против суверенных государств, вызывая колоссальные потери среди населения и гуманитарные катастрофы», — резюмировал Цзюнь.
Ранее URA.RU сообщало, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что терпению России пришел конец, и поставил США и НАТО ультиматум. В январе министр перечислил три красные линии для стран Запада. Президент США Джо Байден отказался признавать их. Китайское издание «Синьхуа» обвинило Вашингтон в провоцировании конфликта РФ и Украины. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил о рисках столкновения России и НАТО.
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