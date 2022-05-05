05 мая 2022

В Китае раскритиковали политику НАТО. «Посеяло семена конфликта»

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия на 19.08.2015. Китай, флаг, китай
Политика НАТО приводит к гуманитарным катастрофам, заявил Чжан Цзюнь Фото:

Политика Североатлантического альянса по расширению на восток повысила уровень опасности в Европе. Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета безопасности организации.

«Продвижение НАТО на восток после Холодной войны не только не сделало Европу хоть сколько-нибудь безопаснее, но посеяло семена конфликта», — передает слова Чжан Цзюня РИА «Новости». Он подчеркнул, что альянс является зачинщиком конфликтов против других государств.

По его словам, НАТО отступает от своей сути, прописанной в декларации, и создает катастрофы. «Вопреки декларируемой оборонной сути, НАТО целенаправленно развязывает войны против суверенных государств, вызывая колоссальные потери среди населения и гуманитарные катастрофы», — резюмировал Цзюнь.

Ранее URA.RU сообщало, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что терпению России пришел конец, и поставил США и НАТО ультиматум. В январе министр перечислил три красные линии для стран Запада. Президент США Джо Байден отказался признавать их. Китайское издание «Синьхуа» обвинило Вашингтон в провоцировании конфликта РФ и Украины. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил о рисках столкновения России и НАТО.

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Политика Североатлантического альянса по расширению на восток повысила уровень опасности в Европе. Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета безопасности организации. «Продвижение НАТО на восток после Холодной войны не только не сделало Европу хоть сколько-нибудь безопаснее, но посеяло семена конфликта», — передает слова Чжан Цзюня РИА «Новости». Он подчеркнул, что альянс является зачинщиком конфликтов против других государств. По его словам, НАТО отступает от своей сути, прописанной в декларации, и создает катастрофы. «Вопреки декларируемой оборонной сути, НАТО целенаправленно развязывает войны против суверенных государств, вызывая колоссальные потери среди населения и гуманитарные катастрофы», — резюмировал Цзюнь. Ранее URA.RU сообщало, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что терпению России пришел конец, и поставил США и НАТО ультиматум. В январе министр перечислил три красные линии для стран Запада. Президент США Джо Байден отказался признавать их. Китайское издание «Синьхуа» обвинило Вашингтон в провоцировании конфликта РФ и Украины. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил о рисках столкновения России и НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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