Рогозин ответил на удаление его роликов из YouTube новой песней. Видео

09 мая 2022 в 00:50 Размер текста - 17 +

Рогозин написал новую песню «Русские» в ответ на удаление его видео из YouTube Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин записал новую песню «Русские». Такой жест стал ответом на удаление его видеозаписей из YouTube-канала «Роскосмос Медиа». «Американская цензура хочет смотреть только то, что соответствует их видению мира. Что ж, у нас действительно свое понимание истории <…> Тогда слушайте еще одну песню. Она про русских. Про нашу борьбу за правду и справедливость, за право России жить своим умом и самостоятельно управлять великой своей многонациональной землей», — написал Рогозин в описании к клипу, опубликованном в его telegram-канале. Сообщается, что слова композиции гендиректор «Роскосмоса» написал сам, а музыку — казахский музыкант Ильяс Аутов. В песни припоминаются важнейшие достижения России на протяжении всей ее истории: разгром армии наполеона в Отечественной войне 1812 года, создание СССР, взятие Берлина, и освоение космоса Юрием Гагариным. «мы не Запад, мы — внуки героев», — говорится в тексте. 8 мая видеохостинг YouTube, принадлежащий американской компании Google, удалил с канала Roscosmos Media видеозаписи, на которых фигурирует Рогозин. Кроме того, YouTube начал блокировать на канале видео про американский учебник о космосе, в котором игнорируются достижения СССР в освоении околоземного пространства. Ранее сервис также заблокировал каналы российских СМИ, финансируемые государством и начал удалять контент о спецоперации РФ на Украине, что «нарушает политику» платформы. Роскомнадзор потребовал снять ограничения. YouTube их проигнорировал. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в результате подобных действий видеохостинг может стать запрещенным на территории РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин записал новую песню «Русские». Такой жест стал ответом на удаление его видеозаписей из YouTube-канала «Роскосмос Медиа». «Американская цензура хочет смотреть только то, что соответствует их видению мира. Что ж, у нас действительно свое понимание истории <…> Тогда слушайте еще одну песню. Она про русских. Про нашу борьбу за правду и справедливость, за право России жить своим умом и самостоятельно управлять великой своей многонациональной землей», — написал Рогозин в описании к клипу, опубликованном в его telegram-канале. Сообщается, что слова композиции гендиректор «Роскосмоса» написал сам, а музыку — казахский музыкант Ильяс Аутов. В песни припоминаются важнейшие достижения России на протяжении всей ее истории: разгром армии наполеона в Отечественной войне 1812 года, создание СССР, взятие Берлина, и освоение космоса Юрием Гагариным. «мы не Запад, мы — внуки героев», — говорится в тексте. 8 мая видеохостинг YouTube, принадлежащий американской компании Google, удалил с канала Roscosmos Media видеозаписи, на которых фигурирует Рогозин. Кроме того, YouTube начал блокировать на канале видео про американский учебник о космосе, в котором игнорируются достижения СССР в освоении околоземного пространства. Ранее сервис также заблокировал каналы российских СМИ, финансируемые государством и начал удалять контент о спецоперации РФ на Украине, что «нарушает политику» платформы. Роскомнадзор потребовал снять ограничения. YouTube их проигнорировал. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в результате подобных действий видеохостинг может стать запрещенным на территории РФ.