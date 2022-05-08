Они надеялись попасть в шествие, но не соблюли правила Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Несколько екатеринбуржцев не смогли попасть на шествие Бессмертного полка в Екатеринбурге. Полицейские не пропустили их, как так горожане попытались влиться в колонну не с улицы Толмачева, как запланировано организаторами мероприятия, а с улицы Ленина. Произошедшее попало на видео корреспондента URA.RU.

«Вы можете нас пропустить? Конечно, мы хотим в Бессмертный полк! У нас портреты вот!» — говорят возмущенные горожане. Полицейские корректно объясняют, что желающие пройти в Бессмертном полку по правилам должны влиться в колонну через улицу Толмачева, но екатеринбуржцы не захотели идти в конце колонны, а требовали открыть для них заграждения там, где они стоят в данный момент.

«Мы хотели посмотреть с детьми парад!» — объясняют они причину, по которой не встали в колонну на Толмачева изначально. Но полицейские так и не открыли заграждения.

Ранее организаторы сообщали, что Бессмертный полк начнет шествие с улицы Толмачева по проспекту Ленина и до «Дворца молодежи». Предполагалось, что в мероприятии примут участие от 140 до 170 тысяч человек.