Пассажирам «пермского метро» предложили новое развлечение

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Прокатиться по кольцу на пермской электричке можно с экскурсией Фото:

Пассажиры пермского наземного метро — кольцевого маршрута городской электрички — могут воспользоваться в пути аудиогидом и узнать об истории города. Экскурсию, которую можно скачать на смартфон, прорекламировал глава Пермской пригородной компании Сергей Канцур.

«Есть такая возможность — послушать аудиогид. Это приложение, которое устанавливается на ваш смартфон, называется izi.travel. Там нужно выбрать наш регион и экскурсию по Горнозаводскому направлению. Очень профессиональная экскурсия, материал собирали настоящие краеведы», — отметил Канцур во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

Кольцевой маршрут пермской городской электрички, о котором власти говорили с 2020 года, запустили 30 апреля. Гиды уже воспользовались наземным метро в своих целях — 7 мая состоялась первая платная экскурсия. Как рассказывал URA.RU автор проекта Игорь Серебренников, ее участники узнали о создании Пермского университета, железной дороги в Перми, Мотовилихинских заводах, гражданской войне и других исторических вехах.

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Пассажиры пермского наземного метро — кольцевого маршрута городской электрички — могут воспользоваться в пути аудиогидом и узнать об истории города. Экскурсию, которую можно скачать на смартфон, прорекламировал глава Пермской пригородной компании Сергей Канцур. «Есть такая возможность — послушать аудиогид. Это приложение, которое устанавливается на ваш смартфон, называется izi.travel. Там нужно выбрать наш регион и экскурсию по Горнозаводскому направлению. Очень профессиональная экскурсия, материал собирали настоящие краеведы», — отметил Канцур во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». Кольцевой маршрут пермской городской электрички, о котором власти говорили с 2020 года, запустили 30 апреля. Гиды уже воспользовались наземным метро в своих целях — 7 мая состоялась первая платная экскурсия. Как рассказывал URA.RU автор проекта Игорь Серебренников, ее участники узнали о создании Пермского университета, железной дороги в Перми, Мотовилихинских заводах, гражданской войне и других исторических вехах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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