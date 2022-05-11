Пассажирам «пермского метро» предложили новое развлечение

Прокатиться по кольцу на пермской электричке можно с экскурсией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пассажиры пермского наземного метро — кольцевого маршрута городской электрички — могут воспользоваться в пути аудиогидом и узнать об истории города. Экскурсию, которую можно скачать на смартфон, прорекламировал глава Пермской пригородной компании Сергей Канцур.

«Есть такая возможность — послушать аудиогид. Это приложение, которое устанавливается на ваш смартфон, называется izi.travel. Там нужно выбрать наш регион и экскурсию по Горнозаводскому направлению. Очень профессиональная экскурсия, материал собирали настоящие краеведы», — отметил Канцур во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

Кольцевой маршрут пермской городской электрички, о котором власти говорили с 2020 года, запустили 30 апреля. Гиды уже воспользовались наземным метро в своих целях — 7 мая состоялась первая платная экскурсия. Как рассказывал URA.RU автор проекта Игорь Серебренников, ее участники узнали о создании Пермского университета, железной дороги в Перми, Мотовилихинских заводах, гражданской войне и других исторических вехах.