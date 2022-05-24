В Челябинске начался суд над жертвой маньяка, устроившей ДТП. Фото

24 мая 2022 в 19:05 Размер текста - 17 +

Виновник аварии устроил массовое ДТП Фото: Сергей Леонов © URA.RU В Челябинске начался суд над Игорем Печенкиным, по вине которого в ДТП погибла мать двоих детей и пострадали четыре ребенка. Родственники погибшей Дианы Акуловой просят для мужчины самого сурового наказания. Печенкин настаивает на снисхождении, поскольку 15 лет назад он стал жертвой «лесопаркового маньяка» и у него начались проблемы со здоровьем. «Линия защиты виновника ДТП Печенкина вызывает много вопросов. Обвиняемый заявил, что в день аварии он не отдавал отчет в свои действия. Говорит, что у него случился приступ эпилепсии, поскольку 15 лет назад он стал жертвой маньяка Алексея Корочина, после чего у него возникли проблемы со здоровьем», — говорится в эфире программы «Чрезвычайное положение» на телеканале НТВ. ДТП с участие пяти автомобилей произошло в Ленинском районе Челябинска в июне 2021 года. Около 17:00 на одном из самых оживленных перекрестков — улиц Дзержинского и Барбюса — водитель «Фольксвагена» Печенкин на большой скорости на красный цвет протаранил серую «Ладу Гранту». В тот день погибла 33-летняя Диана Акулова. В ее машине находилась подруга с детьми, которые выжили, но получили серьезные травмы. У погибшей также остались несовершеннолетние сын и дочь. В эфире НТВ старший помощник прокурора Челябинска Игорь Иванов заявил, что в деле имеется комплексная экспертиза. В ней указывается, что в день аварии Печенкин отдавал отчет своим действиям и находился в нормальном состоянии. Сам Печенкин с этим не согласен и заявил, что испытывает проблемы со здоровьем, после того как стал жертвой маньяка Корочина, который скоро должен выйти на свободу. Маньяк Корочкин, это бывший кадровый военный, который в 2004 году работал охранником в ЮУрГУ и нападал на влюбленных в городском бору. Девушек он долго водил по лесу и потом насиловал, а мужчин убивал выстрелом в голову. Печенкин смог выжить, но после полученных травм он принимал сильнодействующие препараты и с 2017 года врачи не рекомендовали ему садиться ему за руль. Сестра погибшей женщины, которая усыновила осиротевших детей, настаивает на самом суровом наказании для Печенкина. Виновнику ДТП грозит до 12 лет лишения свободы. Устроившему массовое ДТП Игорю Печенкину грозит до 12 лет тюрьмы Фото: скрин программы НТВ «Чрезвычайное положение»

В Челябинске начался суд над Игорем Печенкиным, по вине которого в ДТП погибла мать двоих детей и пострадали четыре ребенка. Родственники погибшей Дианы Акуловой просят для мужчины самого сурового наказания. Печенкин настаивает на снисхождении, поскольку 15 лет назад он стал жертвой «лесопаркового маньяка» и у него начались проблемы со здоровьем. «Линия защиты виновника ДТП Печенкина вызывает много вопросов. Обвиняемый заявил, что в день аварии он не отдавал отчет в свои действия. Говорит, что у него случился приступ эпилепсии, поскольку 15 лет назад он стал жертвой маньяка Алексея Корочина, после чего у него возникли проблемы со здоровьем», — говорится в эфире программы «Чрезвычайное положение» на телеканале НТВ. ДТП с участие пяти автомобилей произошло в Ленинском районе Челябинска в июне 2021 года. Около 17:00 на одном из самых оживленных перекрестков — улиц Дзержинского и Барбюса — водитель «Фольксвагена» Печенкин на большой скорости на красный цвет протаранил серую «Ладу Гранту». В тот день погибла 33-летняя Диана Акулова. В ее машине находилась подруга с детьми, которые выжили, но получили серьезные травмы. У погибшей также остались несовершеннолетние сын и дочь. В эфире НТВ старший помощник прокурора Челябинска Игорь Иванов заявил, что в деле имеется комплексная экспертиза. В ней указывается, что в день аварии Печенкин отдавал отчет своим действиям и находился в нормальном состоянии. Сам Печенкин с этим не согласен и заявил, что испытывает проблемы со здоровьем, после того как стал жертвой маньяка Корочина, который скоро должен выйти на свободу. Маньяк Корочкин, это бывший кадровый военный, который в 2004 году работал охранником в ЮУрГУ и нападал на влюбленных в городском бору. Девушек он долго водил по лесу и потом насиловал, а мужчин убивал выстрелом в голову. Печенкин смог выжить, но после полученных травм он принимал сильнодействующие препараты и с 2017 года врачи не рекомендовали ему садиться ему за руль. Сестра погибшей женщины, которая усыновила осиротевших детей, настаивает на самом суровом наказании для Печенкина. Виновнику ДТП грозит до 12 лет лишения свободы.