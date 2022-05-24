В Челябинской области назвали самых богатых министров

Глава минстроя Юлий Элбакидзе стал самым богатым министром челябинского правительства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Самым богатым министром правительства Челябинской области по итогам 2021 года оказался глава минстроя региона Юлий Элбакидзе. Это следует из деклараций о доходах, размещенных на сайте правительства.

В прошлом году Элбакидзе заработал 15 млн 132 тысячи рублей. Существенный вклад в семейный бюджет внесла и его супруга — 4,1 млн рублей. Также они владеют земельным участком и двумя жилыми домами. Жена Элбакидзе передвигается на BMW X6, сам чиновник предпочитает Toyota Land Cruiser Prado и владеет катером Yamaran T 360.

На втором месте с большим отрывом министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев — 7,1 млн рублей. Далее следуют министр промышленности Павел Рыжий (чуть больше 6 млн рублей) и министр информационных технологий Игорь Фетисов с 5 млн рублей.

Доходы других министров варьируются в пределах от 3 млн рублей (глава минспорта Александр Гриб, только что перешедший в ведомство с должности заммнистра финансов) до 4,7 млн рублей у его бывшего шефа, Андрея Пшеницына.

Доходы высшего чиновничества Челябинской области, если судить по декларациям, существенно ниже, чем у депутатов. К примеру, самые состоятельные народные избранники в гордуме столицы региона отчитались о доходах в размере от 160 до 223 млн рублей. Заработок же самого богатого депутата заксобрания области в 2021 году составил более 5 млрд рублей.