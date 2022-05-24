Пермская птицефабрика продавала непонятную муку

Ветеринарные документы птицефабрики были оформлены с нарушением Фото: Илья Московец © URA.RU

Пермская птицефабрика, находящаяся в поселке Сылва, изготавливает мясокостную муку неизвестного происхождения. Данные проведенной проверки предприятия опубликованы на сайте управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

В ходе проверки было установлено, что предприятие при оформлении документов на 20 тонн мясокостной муки не указало сырье, из которого она была произведена. Кроме того, предприятие произвело 10 тонн мясокостной муки, указав в качестве сырья 3,3 тонны биологических отходов, чего недостаточно для производства такого объема муки. «Это свидетельствует о нарушении Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов», — сообщается в ведомстве.

Должностное лицо, ответственное за производство, привлечено у административной ответственности. Мастеру по производству назначен штраф в размере 3000 рублей.

Ранее URA.RU сообщало о том, что на территории Перми был обнаружен несуществующий цех по производству молока. В документах было указано, что производство находится в одном из крупных ТРЦ Перми.