В Пермском крае мужчина открыл стрельбу и угрожал убить себя

26 мая 2022 в 10:18 Размер текста - 17 +

Сейчас полиция выясняет причины агрессивного поведения пермяка Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В городе Александровск Пермского края ранее судимый мужчина открыл стрельбу и угрожал убить себя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого главка. Пермяк был задержан полицейскими патрульно-постовой службы. «23 мая ночью в отделение полиции по Александровскому муниципальному округу поступило сообщение о совершении мужчиной противоправных действий на улице Ленина. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции увидели, что ранее неоднократно судимый мужчина 1963 года рождения, облил горючей жидкостью автомобиль, принадлежащий местному жителю. При этом в руках злоумышленник держал нож, которым он намеревался нанести себе смертельные ранения», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. Мужчина был госпитализирован в специализированное медучреждение. Сейчас сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства случившегося. В следственном отделе по городу Александровск СУ СК по Пермскому краю URA.RU также подтвердили, что по данному факту начата проверка. В соцсетях сообщается, что перед тем как выйти на улицу пермяк открыл стрельбу в своей квартире. Сосед агрессивного пермяка вызвал сотрудников полиции, которые изъяли огнестрельное оружие, но мужчине удалось убежать от стражей правопорядка.

В городе Александровск Пермского края ранее судимый мужчина открыл стрельбу и угрожал убить себя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого главка. Пермяк был задержан полицейскими патрульно-постовой службы. «23 мая ночью в отделение полиции по Александровскому муниципальному округу поступило сообщение о совершении мужчиной противоправных действий на улице Ленина. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции увидели, что ранее неоднократно судимый мужчина 1963 года рождения, облил горючей жидкостью автомобиль, принадлежащий местному жителю. При этом в руках злоумышленник держал нож, которым он намеревался нанести себе смертельные ранения», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. Мужчина был госпитализирован в специализированное медучреждение. Сейчас сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства случившегося. В следственном отделе по городу Александровск СУ СК по Пермскому краю URA.RU также подтвердили, что по данному факту начата проверка. В соцсетях сообщается, что перед тем как выйти на улицу пермяк открыл стрельбу в своей квартире. Сосед агрессивного пермяка вызвал сотрудников полиции, которые изъяли огнестрельное оружие, но мужчине удалось убежать от стражей правопорядка.