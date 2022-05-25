На Украине погиб начальник радиостанции из Свердловской области. Фото

26 мая 2022 в 13:12 Размер текста - 17 +

Посмертно Владимир Замфир награжден орденом Мужества Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители города Березовский (Свердловская область) простились с 21-летним Владимиром Замфиром, который погиб во время спецоперации на Украине. Молодой человек был начальником радиостанции и служил по контракту в войсковой части под Уссурийском. Начальник управления образования Березовского городского округа Наталья Иванова рассказала URA.RU, что во время прощания с бойцом горожане сказали много теплых слов. «Владимир закончил школу № 2, потом поступил в техникум на сварщика. Учителя отзываются о нем как о скромном, отзывчивом, очень добром человеке. Володя состоял в юнармейском отряде, любил маршировать, мог быстро разобрать оружие. Классный руководитель вспоминала, что, когда Володю призвали в армию, он пришел и сказал ей: „Я иду служить“. Именно иду служить, а не призвали. Он гордился тем, что идет в армию», — сказала Наталья Иванова. Владимир Замфир ушел служить срочником в 2019 году, потом заключил контракт. Сержант был начальником радиостанции и во время спецоперации на Украине действовал в составе батальонно-тактической группы. 9 мая в ходе боя с противником солдат получил смертельное ранение. Прощание со свердловчанином состоялось 26 мая в Березовском. Посмертно свердловский герой награжден орденом Мужества. Специальная операция на Украине длится с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее главной целью защиту людей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам со стороны нацистов. Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович ранее заявил, что украинские военнослужащие проигрывают российской армии по темпам в ходе спецоперации. Фото: соцсети Фото: соцсети Фото: соцсети Фото: соцсети Фото: соцсети Фото: соцсети

Жители города Березовский (Свердловская область) простились с 21-летним Владимиром Замфиром, который погиб во время спецоперации на Украине. Молодой человек был начальником радиостанции и служил по контракту в войсковой части под Уссурийском. Начальник управления образования Березовского городского округа Наталья Иванова рассказала URA.RU, что во время прощания с бойцом горожане сказали много теплых слов. «Владимир закончил школу № 2, потом поступил в техникум на сварщика. Учителя отзываются о нем как о скромном, отзывчивом, очень добром человеке. Володя состоял в юнармейском отряде, любил маршировать, мог быстро разобрать оружие. Классный руководитель вспоминала, что, когда Володю призвали в армию, он пришел и сказал ей: „Я иду служить“. Именно иду служить, а не призвали. Он гордился тем, что идет в армию», — сказала Наталья Иванова. Владимир Замфир ушел служить срочником в 2019 году, потом заключил контракт. Сержант был начальником радиостанции и во время спецоперации на Украине действовал в составе батальонно-тактической группы. 9 мая в ходе боя с противником солдат получил смертельное ранение. Прощание со свердловчанином состоялось 26 мая в Березовском. Посмертно свердловский герой награжден орденом Мужества. Специальная операция на Украине длится с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее главной целью защиту людей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам со стороны нацистов. Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович ранее заявил, что украинские военнослужащие проигрывают российской армии по темпам в ходе спецоперации.