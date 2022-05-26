Работник свердловской почты украл полмиллиона из кассы

27 мая 2022 в 05:57 Размер текста - 17 +

Начальник отделения почты признан виновным в хищении полумиллиона рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Верхней Салде (Свердловская область) начальник отделения «Почты России» признан виновным в хищении полумиллиона рублей из кассы. Об этом сообщила пресс-служба Верхнесалдинского районного суда Свердловской области на официальном сайте. «53-летний начальник отделения АО „Почта России“ признан виновным в присвоении денежных средств с использованием служебного положения. Он присвоил себе более 500 000 рублей», — говорится в сообщении. Преступнику вменяют ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на год, условно или с испытательным сроком 2 года, с возложением ряда обязанностей. Помимо прочего, начальник почты обязан выплатить своему работодателю материальный ущерб. Приговор в действующую силу пока не вступил.

В Верхней Салде (Свердловская область) начальник отделения «Почты России» признан виновным в хищении полумиллиона рублей из кассы. Об этом сообщила пресс-служба Верхнесалдинского районного суда Свердловской области на официальном сайте. «53-летний начальник отделения АО „Почта России“ признан виновным в присвоении денежных средств с использованием служебного положения. Он присвоил себе более 500 000 рублей », — говорится в сообщении. Преступнику вменяют ч. 3 ст. 160 УК РФ ( присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на год, условно или с испытательным сроком 2 года, с возложением ряда обязанностей. Помимо прочего, начальник почты обязан выплатить своему работодателю материальный ущерб. Приговор в действующую силу пока не вступил.