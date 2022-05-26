Водителя Mercedes отправили в СИЗО за смертельное ДТП в Коркино

Меру пресечения мужчине избрал суд Фото: Илья Московец © URA.RU

Водителя автомобиля Mercedes, который устроил пьяные гонки и врезался в забор пищевого техникума в Коркино (Челябинская область), отправили в СИЗО. В ДТП погибли две женщины-пассажирки, рассказали URA.RU в прокуратуре города.

«Прокурором поддержано ходатайство следователя, поскольку водитель, который является гражданином другого государства, обвиняется в совершении тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание исключительно в виде лишения свободы. На свободе он может скрыться от органов следствия или оказать давление на свидетелей. ДТП он совершил, будучи в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительских прав, при этом в нем погибли две женщины: одна из них на месте ДТП, вторая — в больнице, здоровью третьего пассажира причинен тяжкий вред», — рассказали в прокуратуре.

В результате 47-летнего обвиняемого по ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) отправили под стражу на два месяца — до 25 июля 2022 года. Постановление суда не вступило в силу.

ДТП случилось 22 мая на улице 30-летия ВЛКСМ, 171б. 47-летний водитель автомобиля Mercedes S-500 Сурен Мурадян, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющий прав, на изгибе дороги влево не справился с управлением. Он допустил съезд в левый кювет, опрокинувшись и врезавшись в металлическое ограждение. От полученных травм на месте скончалась пассажирка автомобиля — женщина 1985 года рождения. Затем в больнице умерла вторая пассажирка — женщина 1997 года рождения. Все они, как выяснилось, ехали из клуба.