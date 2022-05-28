28 мая 2022

Собчак поделилась видео с детского крестного хода в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Среднеуральский женский монастырь, где было совершенно нападение на на съемочную группу телеведущей Ксении Собчак. Свердловская область, собчак ксения
Со свердловскими священнослужителями у Собчак особая история (архивное фото) Фото:

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак репостнула в свой telegram-канал новость о крестном ходе в Екатеринбурге в честь окончания учебного года. В сообщении говорится о том, как и зачем прошло мероприятие.

«А в Екатеринбурге РПЦ провела для учеников из воскресных школ крестный ход в честь окончания учебного года. В шествии поучаствовали около 600 человек. Некоторые пришли на крестный ход с флагами России. После шествия школьники поучаствовали в молебне — на нем помолились за екатеринбургского митрополита, „воинства ея“ властей и страны…», — говорится в новости.

Ранее URA.RU сообщало, что некоторые школьники действительно пришли на мероприятие с флагами России. После шествия прошел молебен, на котором помолились за страну, власть и военных.

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Журналистка и телеведущая Ксения Собчак репостнула в свой telegram-канал новость о крестном ходе в Екатеринбурге в честь окончания учебного года. В сообщении говорится о том, как и зачем прошло мероприятие. «А в Екатеринбурге РПЦ провела для учеников из воскресных школ крестный ход в честь окончания учебного года. В шествии поучаствовали около 600 человек. Некоторые пришли на крестный ход с флагами России. После шествия школьники поучаствовали в молебне — на нем помолились за екатеринбургского митрополита, „воинства ея“ властей и страны…», — говорится в новости. Ранее URA.RU сообщало, что некоторые школьники действительно пришли на мероприятие с флагами России. После шествия прошел молебен, на котором помолились за страну, власть и военных.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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