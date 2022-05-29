29 мая 2022
28 мая 2022
27 мая 2022

Глава ДНР отметил смелость губернатора ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Комаровой с главами города и района. Сургут, комарова наталья
Обстрелы Донецка и Макеевки не испугали Наталью Комарову Фото:

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин отметил смелость делегации Ханты-Мансийского автономного округа во главе с губернатором Натальей Комаровой. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Пушилина.

«Обстрелы наших населенных пунктов, включая Донецк и Макеевку, над которой взяла шефство Югра, не испугали делегацию Ханты-Мансийского автономного округа. Глава ХМАО Наталья Комарова находится в ДНР с рабочим визитом», — уточнили в официальном telegram-канале Пушилина.

Губернатор ХМАО обсудила с главой ДНР соглашение о сотрудничестве. В данный момент он согласован обоими сторонами и завтра будет подписан.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова встретилась с главой ДНР Денисом Пушилиным. Кроме того, вместе с волонтерами Наталья Комарова раздавала горячее питание местным жителям.

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Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин отметил смелость делегации Ханты-Мансийского автономного округа во главе с губернатором Натальей Комаровой. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Пушилина. «Обстрелы наших населенных пунктов, включая Донецк и Макеевку, над которой взяла шефство Югра, не испугали делегацию Ханты-Мансийского автономного округа. Глава ХМАО Наталья Комарова находится в ДНР с рабочим визитом», — уточнили в официальном telegram-канале Пушилина. Губернатор ХМАО обсудила с главой ДНР соглашение о сотрудничестве. В данный момент он согласован обоими сторонами и завтра будет подписан. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова встретилась с главой ДНР Денисом Пушилиным. Кроме того, вместе с волонтерами Наталья Комарова раздавала горячее питание местным жителям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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