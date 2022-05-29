Глава ДНР отметил смелость губернатора ХМАО

30 мая 2022 в 00:31 Размер текста - 17 +

Обстрелы Донецка и Макеевки не испугали Наталью Комарову Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин отметил смелость делегации Ханты-Мансийского автономного округа во главе с губернатором Натальей Комаровой. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Пушилина. «Обстрелы наших населенных пунктов, включая Донецк и Макеевку, над которой взяла шефство Югра, не испугали делегацию Ханты-Мансийского автономного округа. Глава ХМАО Наталья Комарова находится в ДНР с рабочим визитом», — уточнили в официальном telegram-канале Пушилина. Губернатор ХМАО обсудила с главой ДНР соглашение о сотрудничестве. В данный момент он согласован обоими сторонами и завтра будет подписан. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова встретилась с главой ДНР Денисом Пушилиным. Кроме того, вместе с волонтерами Наталья Комарова раздавала горячее питание местным жителям.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин отметил смелость делегации Ханты-Мансийского автономного округа во главе с губернатором Натальей Комаровой. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Пушилина. «Обстрелы наших населенных пунктов, включая Донецк и Макеевку, над которой взяла шефство Югра, не испугали делегацию Ханты-Мансийского автономного округа. Глава ХМАО Наталья Комарова находится в ДНР с рабочим визитом», — уточнили в официальном telegram-канале Пушилина. Губернатор ХМАО обсудила с главой ДНР соглашение о сотрудничестве. В данный момент он согласован обоими сторонами и завтра будет подписан. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова встретилась с главой ДНР Денисом Пушилиным. Кроме того, вместе с волонтерами Наталья Комарова раздавала горячее питание местным жителям.