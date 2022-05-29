29 мая 2022
28 мая 2022

Челябинский ребенок получил ожоги при возгорании бензина

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Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск, палата интенсивной терапии, эпидемия, интенсивная терапия, врач, больница, реанимация, медик, ивл, аппарат искусственной вентиляции легких, коронавирус, сиз, ковид, красная зона, пандемия, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
Девочка находится в реанимации Фото:

Девочка 2012 года рождения получила серьезные ожоги из-за возгорания бензина в поселке Ракитный Варненского района. Она находилась вместе со старшим братом, рассказали URA.RU в 9-м пожарно-спасательном отряде противопожарной службы ГУ МЧС по Челябинской области.

«28 мая в поселке Ракитный по улице Центральная в жилом двухквартирном доме в результате несчастного случая девочка 2012 года рождения получила ожоги тела 45%, госпитализирована в реанимационное отделение ГБ №6 Челябинска, состояние тяжелое», — рассказали представители отряда.

По предварительным данным, девочка и ее 17-летний брат находились в гараже без присмотра родителей. Брат ремонтировал бензопилу, произошло возгорание бензина.

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Девочка 2012 года рождения получила серьезные ожоги из-за возгорания бензина в поселке Ракитный Варненского района. Она находилась вместе со старшим братом, рассказали URA.RU в 9-м пожарно-спасательном отряде противопожарной службы ГУ МЧС по Челябинской области. «28 мая в поселке Ракитный по улице Центральная в жилом двухквартирном доме в результате несчастного случая девочка 2012 года рождения получила ожоги тела 45%, госпитализирована в реанимационное отделение ГБ №6 Челябинска, состояние тяжелое», — рассказали представители отряда. По предварительным данным, девочка и ее 17-летний брат находились в гараже без присмотра родителей. Брат ремонтировал бензопилу, произошло возгорание бензина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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