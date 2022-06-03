Нижнетагильский МУП возглавил бывший замначальника отдела УФСБ

С 2013 года Вячеслав Масальский был замначальника УФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Нижнетагильский МУП «Сигнал-3» (Свердловская область) возглавил Вячеслав Масальский. Предыдущий глава Вячеслав Сизов ушел на пенсию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города. Масальский с 2013 года занимал пост замначальника отдела УФСБ по Нижнему Тагилу.

«Бывший начальник МУПа „Сигнал-3“ ушел на пенсию. На его должность встал Вячеслав Масальский. Новый директор организации был представлен коллегам мэром Владиславом Пинаевым третьего июня», — рассказали в пресс-службе.

Масальский также занимал должность директора по безопасности на «Уралвагонзаводе» (УВЗ), входил в состав антитеррористической комиссии при мэре города от УВЗ. «Сигнал-3» занимается эксплуатацией светофоров, городской системой видеонаблюдения и фотовидеофиксации «Безопасный город», а также МУП следит за архитектурной подсветкой зданий и системой оповещения гражданского населения.