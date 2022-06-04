Группа молодых людей искалечила собаку в Екатеринбурге Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Группа молодых людей искалечила бездомную собаку возле аэропорта Кольцова в Екатеринбурге. Об этом рассказал работник промбазы Алексей, занимающийся реабилитацией животного.

«Возле автостоянки гуляла молодежь большой толпой, они выпивали. Мотя [кличка собаки] могла среагировать на пьяную компанию. Подошла раз, ее спугнули, потом зачем-то снова вышла к ним, после этого она вернулась без мордочки, а компания тут же покинула место», — рассказал Алексей в telegram-канале, посвященном реабилитации собаки.

Инцидент случился в ночь с 28 на 29 мая, работники промзоны нашли окровавленное животное, с изуродованной мордой. Алексей предполагает, что к этому причастна группа молодых людей. «Это идеально ровный разрез через всю морду, порезаться так случайно просто нереально», — резюмирует работник промзоны. Сейчас Мотя проходит реабилитацию в ветеринарной клинике, врачи сообщают, что состояние у собаки хорошее.

Ранее URA.RU сообщало о жалобах екатеринбуржцев на бродящих собак, которые бросаются на детей. Также агентство рассказывало о тагильчанах, обвинивших ловцов собак из благотворительного фонда в гибели животных.

Мотя до случившегося Фото: telegram-канал «Реабилитация Моти»

Работник промзоны считает, что выпившие искалечили животное намеренно Фото: telegram-канал «Реабилитация Моти»