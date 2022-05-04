Жители Нижнего Тагила обвинили ловцов собак в смерти животных

05 мая 2022 в 08:05 Размер текста - 17 +

Собака служила заводчанам 15 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тагильчане обвинили ловцов собак из благотворительного фонда «Добрые руки» в гибели животных от наркоза. Об этом сообщила очевидец Наталья Смирнова журналистам URA.RU. «Обычно мы прятали ее, когда были отловы. В этот день она была на улице, у нее там будка в сарайке. Выстрелили в собаку на улице, после чего животное забежало в поисках защиты и убежища в цех. Там и упала замертво. А ведь, между прочим, эта собака находилась на территории нашего цеха с разрешения нашего начальника. Он, как и все мы, ее всегда защищал», — рассказал Наталья информационному агентству. Инцидент произошел 29 апреля на «УралВагонЗаводе» возле цеха №380. По словам очевидцев, специалисты из благотворительного фонда подъехали к заводу и выстрелили в собаку паралитическим средством для наркоза. Собака по кличке Даша служила заводу 15 лет, была привита и далеко от цеха ни разу не уходила. На следующий день после происшествия работники завода обнаружили, что пропало еще две собаки с соседних цехов. Ранее URA.RU сообщало о мужчине из Академического района Екатеринбурга, который избил пса в лифте. Также мы рассказывали, что в Свердловской области появилась интерактивная карта с контактами специалистов, которые занимаются отловом бродячих собак. Собака по кличке Даша Фото: личная страница Натальи Смирновой в соцсети «ВКонтакте» Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Тагильчане обвинили ловцов собак из благотворительного фонда «Добрые руки» в гибели животных от наркоза. Об этом сообщила очевидец Наталья Смирнова журналистам URA.RU. «Обычно мы прятали ее, когда были отловы. В этот день она была на улице, у нее там будка в сарайке. Выстрелили в собаку на улице, после чего животное забежало в поисках защиты и убежища в цех. Там и упала замертво. А ведь, между прочим, эта собака находилась на территории нашего цеха с разрешения нашего начальника. Он, как и все мы, ее всегда защищал», — рассказал Наталья информационному агентству. Инцидент произошел 29 апреля на «УралВагонЗаводе» возле цеха №380. По словам очевидцев, специалисты из благотворительного фонда подъехали к заводу и выстрелили в собаку паралитическим средством для наркоза. Собака по кличке Даша служила заводу 15 лет, была привита и далеко от цеха ни разу не уходила. На следующий день после происшествия работники завода обнаружили, что пропало еще две собаки с соседних цехов. Ранее URA.RU сообщало о мужчине из Академического района Екатеринбурга, который избил пса в лифте. Также мы рассказывали, что в Свердловской области появилась интерактивная карта с контактами специалистов, которые занимаются отловом бродячих собак.