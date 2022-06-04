В Тюмени водитель авто сбил ребенка на самокате

Мальчик заезжал во двор на самокате и был сбит водителем авто
В Тюмени водитель автомобиля сбил 11-летнего мальчика. Ребенок поворачивал во двор на самокате. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.
«11-летний школьник сбит вчера вечером автомобилем „Тойота Королла“. Мальчик ехал на самокате по тротуару, водитель поворачивал во двор», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ребенок получил ссадины и ушибы. По факту происшествия проводится проверка.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени подросток сбил на скутере трехлетнего мальчика. Пострадавший ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован.
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