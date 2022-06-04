В Тюмени водитель авто сбил ребенка на самокате

05 июня 2022 в 08:19 Размер текста - 17 +

Мальчик заезжал во двор на самокате и был сбит водителем авто Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени водитель автомобиля сбил 11-летнего мальчика. Ребенок поворачивал во двор на самокате. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области. «11-летний школьник сбит вчера вечером автомобилем „Тойота Королла“. Мальчик ехал на самокате по тротуару, водитель поворачивал во двор», — говорится в сообщении. Отмечается, что ребенок получил ссадины и ушибы. По факту происшествия проводится проверка. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени подросток сбил на скутере трехлетнего мальчика. Пострадавший ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В Тюмени водитель автомобиля сбил 11-летнего мальчика. Ребенок поворачивал во двор на самокате. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области. «11-летний школьник сбит вчера вечером автомобилем „Тойота Королла“. Мальчик ехал на самокате по тротуару, водитель поворачивал во двор», — говорится в сообщении. Отмечается, что ребенок получил ссадины и ушибы. По факту происшествия проводится проверка. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени подросток сбил на скутере трехлетнего мальчика. Пострадавший ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован.