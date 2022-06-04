04 июня 2022
03 июня 2022

В Тюмени водитель авто сбил ребенка на самокате

© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчик заезжал во двор на самокате и был сбит водителем авто Фото:

В Тюмени водитель автомобиля сбил 11-летнего мальчика. Ребенок поворачивал во двор на самокате. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

«11-летний школьник сбит вчера вечером автомобилем „Тойота Королла“. Мальчик ехал на самокате по тротуару, водитель поворачивал во двор», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ребенок получил ссадины и ушибы. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени подросток сбил на скутере трехлетнего мальчика. Пострадавший ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

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В Тюмени водитель автомобиля сбил 11-летнего мальчика. Ребенок поворачивал во двор на самокате. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области. «11-летний школьник сбит вчера вечером автомобилем „Тойота Королла“. Мальчик ехал на самокате по тротуару, водитель поворачивал во двор», — говорится в сообщении. Отмечается, что ребенок получил ссадины и ушибы. По факту происшествия проводится проверка. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени подросток сбил на скутере трехлетнего мальчика. Пострадавший ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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