Жители Каменска-Уральского недовольны хедлайнером Дня города. «Из-за этого уезжает молодежь». Скрины

06 июня 2022 в 04:12 Размер текста - 17 +

Жители считают, что администрация всегда привозит на День города старых артистов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) жители недовольны главным артистом, который выступит на Дне города 15 июля. Хедлайнером праздника станет российский автор-исполнитель Денис Майданов. Жители города оставили негативные комментарии в сообществе «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». «В Екатеринбург на фестиваль „Ночь музыки“ приезжает певица МакSим, а в Каменск-Уральский приезжает артист, который больше подходит для Дня полиции, но никак не Дня города», — высказался житель. По его мнению, администрация города не слышит обратную связь от горожан. «Странный выбор артиста. Лучше потратиться на вопросы ЖКХ», — пишет другая жительница. Помимо этого, люди подчеркивают, что молодежь уезжает из города, потому что уже долгое время в Каменск-Уральский не приезжают звезды моложе 35-ти лет. «Одних пенсионеров спонсируют, надоели. Потом еще и удивляются, почему молодежь уезжает из города», — добавил другой житель. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию Каменска-Уральского, на момент публикации ответ не поступил. Денис Майданов — российский политический, общественный деятель, певец, композитор, поэт, актер, музыкальный продюсер. Он выступит в качестве главной звезды 15 июля на центральной площади на Дне города Каменска-Уральского. Концерт организовывает администрация города и ТМК. На разогреве у артиста выступят местные исполнители. Мероприятия, посвященные празднованию Дня города, состоятся в период с 3-го по 17-е июля. Скрин из соцсетей Скрин из соцсетей Скрин из соцсетей Скрин из соцсетей Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Каменске-Уральском (Свердловская область) жители недовольны главным артистом, который выступит на Дне города 15 июля. Хедлайнером праздника станет российский автор-исполнитель Денис Майданов. Жители города оставили негативные комментарии в сообществе «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». «В Екатеринбург на фестиваль „Ночь музыки“ приезжает певица МакSим, а в Каменск-Уральский приезжает артист, который больше подходит для Дня полиции, но никак не Дня города», — высказался житель. По его мнению, администрация города не слышит обратную связь от горожан. «Странный выбор артиста. Лучше потратиться на вопросы ЖКХ», — пишет другая жительница. Помимо этого, люди подчеркивают, что молодежь уезжает из города, потому что уже долгое время в Каменск-Уральский не приезжают звезды моложе 35-ти лет. «Одних пенсионеров спонсируют, надоели. Потом еще и удивляются, почему молодежь уезжает из города», — добавил другой житель. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию Каменска-Уральского, на момент публикации ответ не поступил. Денис Майданов — российский политический, общественный деятель, певец, композитор, поэт, актер, музыкальный продюсер. Он выступит в качестве главной звезды 15 июля на центральной площади на Дне города Каменска-Уральского. Концерт организовывает администрация города и ТМК. На разогреве у артиста выступят местные исполнители. Мероприятия, посвященные празднованию Дня города, состоятся в период с 3-го по 17-е июля.