05 июня 2022
04 июня 2022

В Свердловской области для тушения барака перекрыли улицу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тушение пожара на улице Зои Космодемьянской. Курган, мчс, пожар, тушение огня, пожар в доме, тушение пожара
В пожаре никто не пострадал (архивное фото) Фото:

В поселке Исток (Свердловская область) на улице Главной, 11 загорелся деревянный двухэтажный барак. Чтобы справиться с огнем, пожарникам пришлось перекрыть улицу, сообщило ИА «Ночные новости» корреспонденту URA.RU.

«В ночь с пятого на шестое июня в Истоке загорелся отселенный барак. Прибывшие пожарники установили, что горит левая часть и кровля деревянного здания на площади 250-ти кв. метров. Огонь мог распространиться на всю площадь барака, поэтому ранг пожара был поднят до 1 БИС», — рассказали журналисты.

Пожар локализован. В тушении участвовало четыре единицы техники и 20 человек личного состава. Для бесперебойной подачи воды протянули магистральную линию длинной 80 метров от пожарного гидранта. Улица Главная была перекрыта. Пострадавших нет. Ранее URA.RU сообщало о пожаре в лесу, движущимся в сторону ЕКАД.

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В поселке Исток (Свердловская область) на улице Главной, 11 загорелся деревянный двухэтажный барак. Чтобы справиться с огнем, пожарникам пришлось перекрыть улицу, сообщило ИА «Ночные новости» корреспонденту URA.RU. «В ночь с пятого на шестое июня в Истоке загорелся отселенный барак. Прибывшие пожарники установили, что горит левая часть и кровля деревянного здания на площади 250-ти кв. метров. Огонь мог распространиться на всю площадь барака, поэтому ранг пожара был поднят до 1 БИС», — рассказали журналисты. Пожар локализован. В тушении участвовало четыре единицы техники и 20 человек личного состава. Для бесперебойной подачи воды протянули магистральную линию длинной 80 метров от пожарного гидранта. Улица Главная была перекрыта. Пострадавших нет. Ранее URA.RU сообщало о пожаре в лесу, движущимся в сторону ЕКАД.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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