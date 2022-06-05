В Свердловской области для тушения барака перекрыли улицу. Фото

06 июня 2022 в 04:48 Размер текста - 17 +

В пожаре никто не пострадал (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке Исток (Свердловская область) на улице Главной, 11 загорелся деревянный двухэтажный барак. Чтобы справиться с огнем, пожарникам пришлось перекрыть улицу, сообщило ИА «Ночные новости» корреспонденту URA.RU. «В ночь с пятого на шестое июня в Истоке загорелся отселенный барак. Прибывшие пожарники установили, что горит левая часть и кровля деревянного здания на площади 250-ти кв. метров. Огонь мог распространиться на всю площадь барака, поэтому ранг пожара был поднят до 1 БИС», — рассказали журналисты. Пожар локализован. В тушении участвовало четыре единицы техники и 20 человек личного состава. Для бесперебойной подачи воды протянули магистральную линию длинной 80 метров от пожарного гидранта. Улица Главная была перекрыта. Пострадавших нет. Ранее URA.RU сообщало о пожаре в лесу, движущимся в сторону ЕКАД. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В поселке Исток (Свердловская область) на улице Главной, 11 загорелся деревянный двухэтажный барак. Чтобы справиться с огнем, пожарникам пришлось перекрыть улицу, сообщило ИА «Ночные новости» корреспонденту URA.RU. «В ночь с пятого на шестое июня в Истоке загорелся отселенный барак. Прибывшие пожарники установили, что горит левая часть и кровля деревянного здания на площади 250-ти кв. метров. Огонь мог распространиться на всю площадь барака, поэтому ранг пожара был поднят до 1 БИС», — рассказали журналисты. Пожар локализован. В тушении участвовало четыре единицы техники и 20 человек личного состава. Для бесперебойной подачи воды протянули магистральную линию длинной 80 метров от пожарного гидранта. Улица Главная была перекрыта. Пострадавших нет. Ранее URA.RU сообщало о пожаре в лесу, движущимся в сторону ЕКАД.