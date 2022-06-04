Под Екатеринбургом загорелся лес. «Огонь идет в сторону ЕКАД»

05 июня 2022 в 21:10 Размер текста - 17 +

Огонь появился в лесу возле поселка Северка Фото из telegram-канала «Добровольцы быстрого реагирования» В районе озера Мелкое возле поселка Северка (Свердловская область) вспыхнул лесной пожар. Тушить его собираются добровольцы. Они ищут десять человек, которые помогут справиться с огнем. Информация о пожаре появилась в telegram-канале «Добровольцы быстрого реагирования». «Пока [горит] один га. Открытый огонь идет в сторону ЕКАДа. Сейчас нас четыре человека, мотопомпа и УАЗ. Просим по возможности завтра [5 июня] добровольцев человек до 10. Думаю, сможем завтра и остановить. Место встречи как обычно поселок Северка лесная 2. С 8 до 9 утра», — написал в telegram-канале пользователь Илья. Другой участник чата нашел информацию, что год назад неподалеку был торфяной пожар. «Есть риск, что торф прихватится», — предположил екатеринбуржец. По данным Авиалесоохраны, по состоянию на полночь 4 июня в Свердловской области действует один на площади 50 га. Вероятно, речь идет о торфяном пожаре под Березовским. Начальник региональной диспетчерской службы Авиалесоохраны Илья Секерин в беседе с URA.RU рассказывал, что обычно такие пожары тушат неделями. Пожар начался возле поселка Северка под Екатеринбургом Фото из telegram-канала «Добровольцы быстрого реагирования» Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В районе озера Мелкое возле поселка Северка (Свердловская область) вспыхнул лесной пожар. Тушить его собираются добровольцы. Они ищут десять человек, которые помогут справиться с огнем. Информация о пожаре появилась в telegram-канале «Добровольцы быстрого реагирования». «Пока [горит] один га. Открытый огонь идет в сторону ЕКАДа. Сейчас нас четыре человека, мотопомпа и УАЗ. Просим по возможности завтра [5 июня] добровольцев человек до 10. Думаю, сможем завтра и остановить. Место встречи как обычно поселок Северка лесная 2. С 8 до 9 утра», — написал в telegram-канале пользователь Илья. Другой участник чата нашел информацию, что год назад неподалеку был торфяной пожар. «Есть риск, что торф прихватится», — предположил екатеринбуржец. По данным Авиалесоохраны, по состоянию на полночь 4 июня в Свердловской области действует один на площади 50 га. Вероятно, речь идет о торфяном пожаре под Березовским. Начальник региональной диспетчерской службы Авиалесоохраны Илья Секерин в беседе с URA.RU рассказывал, что обычно такие пожары тушат неделями.