Работница банка украла миллион у челябинских пенсионеров

Подозреваемую задержали сотрудники полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудница одного из коммерческих банков в Аргаяшском районе Челябинской области оформляла кредиты на пенсионеров и похищала деньги с их счетов. Таким образом она украла около миллиона рублей. Женщину задержали сотрудники полиции, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«В отдел МВД России по Аргаяшскому району обратились жители с однотипными заявлениями. Потерпевшие указывали, что ранее брали кредиты и своевременно их полностью выплатили, но им продолжали поступать уведомления о том, что они являются должниками. В результате сотрудники уголовного розыска задержали жительницу села Аргаяш, работавшую в сфере кредитования населения», — рассказали в пресс-службе.

Полицейские установили, что женщина, имея доступ к данным клиентов организации, погасивших кредитные обязательства, оформляла на них новые займы, привязывая счета к своему номеру телефона. По предварительным данным, таким образом ей удалось похитить порядка миллиона рублей, которые были потрачены на личные нужды. На сегодняшний день установлено 11 эпизодов противоправной деятельности. Незаконные кредитные обязательства на каждого потерпевшего, среди которых в основном пенсионеры, составили в среднем 70 тысяч рублей.

В отделе МВД России по Аргаяшскому району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.