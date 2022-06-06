Bloomberg: РФ и Турция договорились о поставках украинского зерна

06 июня 2022 в 18:26 Размер текста - 17 +

Турция и Россия могут возобновить поставки сельскохозяйственной продукции из Украины, пишет Bloomberg Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия и Турция достигли предварительной договоренности о поставках украинской сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. «Турция и Россия достигли предварительной договоренности о возобновлении поставок украинской сельскохозяйственной продукции из ключевого порта на Черном море. Украина скептически относится к предложенному соглашению», — сообщает Bloomberg. Ранее Евросоюз обвинил Россию в том, что страна якобы препятствует вывозу 30 млн тонн пшеницы из Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что эти обвинения несправедливы. Глава государства сообщил, что для вывоза зерна Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны разминировать морские порты, которые они заминировали при отступлении. Путин пообещал, что армия РФ не будет препятствовать этому процессу. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начала Путин отдал 24 февраля. Глава государства заявил, что цель спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Путин подчеркнул, что оккупация Украины не является целью России. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Россия и Турция достигли предварительной договоренности о поставках украинской сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. «Турция и Россия достигли предварительной договоренности о возобновлении поставок украинской сельскохозяйственной продукции из ключевого порта на Черном море. Украина скептически относится к предложенному соглашению», — сообщает Bloomberg. Ранее Евросоюз обвинил Россию в том, что страна якобы препятствует вывозу 30 млн тонн пшеницы из Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что эти обвинения несправедливы. Глава государства сообщил, что для вывоза зерна Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны разминировать морские порты, которые они заминировали при отступлении. Путин пообещал, что армия РФ не будет препятствовать этому процессу. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начала Путин отдал 24 февраля. Глава государства заявил, что цель спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Путин подчеркнул, что оккупация Украины не является целью России.