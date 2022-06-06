В лесу под Екатеринбургом загорелся торф, но его некому тушить. Видео, фото

06 июня 2022 в 23:59 Размер текста - 17 +

Ранее на том месте вспыхнул лесной пожар Фото: Добровольцы быстрого реагирования В районе озера Мелкое возле поселка Северка (Свердловская область) загорелся торф. Ранее там вспыхнул лесной пожар. 6 июня пожар тушили свердловские добровольцы отряда быстрого реагирования, которые сообщили корреспонденту URA.RU о загоревшемся торфе. Но 7 июня добровольцы не смогут отправиться на место пожара из-за нехватки людей. «Лесной пожар перерос в торфяной. Открытого огня немного, но вот дыма много, падают деревья. 7 июня никто не поедет тушить, потому что группа не набралась», — рассказали добровольцы. Пожар тушат мотопомпами. Открытый огонь возникает периодически, продолжает идти по лесу. Добровольцы говорят, что сейчас главная задача — хорошо пролить местность. Они опасались, что лесной пожар мог стать торфяным. «Нашли информацию, что год назад неподалеку был торфяной пожар. Есть риск, что торф прихватится», — предполагали добровольцы. Видео: Добровольцы быстрого реагирования Фото: Добровольцы быстрого реагирования Фото: Добровольцы быстрого реагирования Фото: Добровольцы быстрого реагирования Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В районе озера Мелкое возле поселка Северка (Свердловская область) загорелся торф. Ранее там вспыхнул лесной пожар. 6 июня пожар тушили свердловские добровольцы отряда быстрого реагирования, которые сообщили корреспонденту URA.RU о загоревшемся торфе. Но 7 июня добровольцы не смогут отправиться на место пожара из-за нехватки людей. «Лесной пожар перерос в торфяной. Открытого огня немного, но вот дыма много, падают деревья. 7 июня никто не поедет тушить, потому что группа не набралась», — рассказали добровольцы. Пожар тушат мотопомпами. Открытый огонь возникает периодически, продолжает идти по лесу. Добровольцы говорят, что сейчас главная задача — хорошо пролить местность. Они опасались, что лесной пожар мог стать торфяным. «Нашли информацию, что год назад неподалеку был торфяной пожар. Есть риск, что торф прихватится», — предполагали добровольцы. Видео: Добровольцы быстрого реагирования