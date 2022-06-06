В лесу под Екатеринбургом загорелся торф, но его некому тушить. Видео, фото

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Ранее на том месте вспыхнул лесной пожар Фото:

В районе озера Мелкое возле поселка Северка (Свердловская область) загорелся торф. Ранее там вспыхнул лесной пожар. 6 июня пожар тушили свердловские добровольцы отряда быстрого реагирования, которые сообщили корреспонденту URA.RU о загоревшемся торфе. Но 7 июня добровольцы не смогут отправиться на место пожара из-за нехватки людей.

«Лесной пожар перерос в торфяной. Открытого огня немного, но вот дыма много, падают деревья. 7 июня никто не поедет тушить, потому что группа не набралась», — рассказали добровольцы.

Пожар тушат мотопомпами. Открытый огонь возникает периодически, продолжает идти по лесу. Добровольцы говорят, что сейчас главная задача — хорошо пролить местность. Они опасались, что лесной пожар мог стать торфяным. «Нашли информацию, что год назад неподалеку был торфяной пожар. Есть риск, что торф прихватится», — предполагали добровольцы.

Видео: Добровольцы быстрого реагирования

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Фото:
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В районе озера Мелкое возле поселка Северка (Свердловская область) загорелся торф. Ранее там вспыхнул лесной пожар. 6 июня пожар тушили свердловские добровольцы отряда быстрого реагирования, которые сообщили корреспонденту URA.RU о загоревшемся торфе. Но 7 июня добровольцы не смогут отправиться на место пожара из-за нехватки людей. «Лесной пожар перерос в торфяной. Открытого огня немного, но вот дыма много, падают деревья. 7 июня никто не поедет тушить, потому что группа не набралась», — рассказали добровольцы. Пожар тушат мотопомпами. Открытый огонь возникает периодически, продолжает идти по лесу. Добровольцы говорят, что сейчас главная задача — хорошо пролить местность. Они опасались, что лесной пожар мог стать торфяным. «Нашли информацию, что год назад неподалеку был торфяной пожар. Есть риск, что торф прихватится», — предполагали добровольцы. Видео: Добровольцы быстрого реагирования
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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