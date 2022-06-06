В Челябинске не нашлось желающих купить недострой «Ленты»

Объект у «Ленты» изъяли по суду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске не нашлось желающих купить недострой федеральной торговой сети «Лента». На аукцион, объявленный мэрией, по продаже недостроенного гипермаркета на улице Черкасской вблизи ТК «КС», не было подано ни одной заявки.

«Предмет аукциона: объект незавершенного строительства площадью 12 365,1 кв. м. со степенью готовности объекта 17%, расположенный по адресу: г. Челябинск, по ул. Черкасской. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подана ни одна заявка», — говорится на сайте мэрии.

На улице Черкасской компания «Лента» арендовала земельный участок с 2015 по 2018 год. На данной территории федеральная торговая сеть начала строить многофункциональный торговый комплекс с приобъектной парковкой ООО «Метро Кэш энд Керри». После того, как был залит фундамент и заасфальтировано покрытие, стройка была заморожена.

«Договор аренды земельного участка заключен сторонами на срок три года. На дату окончания срока действия договора аренды объект недвижимости арендатором не возведен, интерес в дальнейшем строительстве утрачен. Изъять объект путем продажи с торгом», — говорится в решении арбитражного суда Челябинской области по иску мэрии к ритейлеру.

Стартовая цена объекта на первых торгах составляла 63 млн 500 тысяч рублей. Начальная стоимость лота на аукционе в итоге снизилась на 16 млн и составила 47 млн 48 тысяч рублей. URA.RU направило запрос в ООО «Лента» с просьбой прокомментировать итоги аукционы. Ответ к моменту публикации не поступил.

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