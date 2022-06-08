Захарова призвала проверить высказывания Зеленского о Путине

08 июня 2022 в 12:47 Размер текста - 17 +

Мария Захарова высказалась о заявлениях президента Украины Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Слова президента Украины Владимира Зеленского о президенте РФ Владимире Путине стоит проверить. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Я, честно говоря, давно не читала такого хамского, уничижительного, припадочного потока сознания со стороны людей, которые называют себя государственными деятелями Украины. Поэтому все их заявления нужно тщательно перепроверять. На следующий день или уже через час они могут быть опровергнуты», — цитирует Захарова радио Sputnik. Зеленский заявлял, что победа должна быть достигнута на поле боя, при этом он говорил о готовности проведения переговоров с президентом РФ Владимиров Путиным, сообщала газета Financial Times. Ранее президент Украине заявил, что им нужно 7 млрд долларов в месяц для покрытия задолженности по выплатам и зарплатам, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники. По их информации, он обратился за помощью в Еврокомиссию. Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер сказал о нездоровой манере поведения президента Украины на международной арене. Он считает, что у Зеленского проблемы с психикой, если он не может вежливо попросить, а переходит на требования. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Слова президента Украины Владимира Зеленского о президенте РФ Владимире Путине стоит проверить. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Я, честно говоря, давно не читала такого хамского, уничижительного, припадочного потока сознания со стороны людей, которые называют себя государственными деятелями Украины. Поэтому все их заявления нужно тщательно перепроверять. На следующий день или уже через час они могут быть опровергнуты», — цитирует Захарова радио Sputnik. Зеленский заявлял, что победа должна быть достигнута на поле боя, при этом он говорил о готовности проведения переговоров с президентом РФ Владимиров Путиным, сообщала газета Financial Times. Ранее президент Украине заявил, что им нужно 7 млрд долларов в месяц для покрытия задолженности по выплатам и зарплатам, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники. По их информации, он обратился за помощью в Еврокомиссию. Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер сказал о нездоровой манере поведения президента Украины на международной арене. Он считает, что у Зеленского проблемы с психикой, если он не может вежливо попросить, а переходит на требования.