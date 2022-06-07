На озере Большие Ирдяги в Челябинской области запечатлели усатую синицу в шпагате. Автор фотографии пояснил, что разводить лапы в шпагате, держась за ветки, является фирменной фишкой данной особи. «В тростниках озера Большие Ирдяги можно встретить усатую синицу. У усатых синиц это фирменный стиль. С детства!», — написал автор фотографии Юрий Редькин в «ВКонтакте». В комментариях другие пользователи оценили акробатические способности птицы. Отдельной похвалы удостоился фотограф. Юзеры по достоинству оценили кадр Редькина. Данных синиц называют усатыми из-за характерных черных перьев под глазами у самцов. Этим они отличаются от самок. Еще их зовут гусариками и тростниковыми дятлами.