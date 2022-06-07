07 июня 2022

На челябинском озере засняли усатую синицу в шпагате. Фото

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Первый споттинг в Кольцово. Екатеринбург, фотограф
Синица была запечатлена на озере Большие Ирдяги Фото:

На озере Большие Ирдяги в Челябинской области запечатлели усатую синицу в шпагате. Автор фотографии пояснил, что разводить лапы в шпагате, держась за ветки, является фирменной фишкой данной особи.

«В тростниках озера Большие Ирдяги можно встретить усатую синицу. У усатых синиц это фирменный стиль. С детства!», — написал автор фотографии Юрий Редькин в «ВКонтакте».

В комментариях другие пользователи оценили акробатические способности птицы. Отдельной похвалы удостоился фотограф. Юзеры по достоинству оценили кадр Редькина.

Данных синиц называют усатыми из-за характерных черных перьев под глазами у самцов. Этим они отличаются от самок. Еще их зовут гусариками и тростниковыми дятлами.

Усатая синица была замечена в тростниках озера Большие Ирдяги
Фото:

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На озере Большие Ирдяги в Челябинской области запечатлели усатую синицу в шпагате. Автор фотографии пояснил, что разводить лапы в шпагате, держась за ветки, является фирменной фишкой данной особи. «В тростниках озера Большие Ирдяги можно встретить усатую синицу. У усатых синиц это фирменный стиль. С детства!», — написал автор фотографии Юрий Редькин в «ВКонтакте». В комментариях другие пользователи оценили акробатические способности птицы. Отдельной похвалы удостоился фотограф. Юзеры по достоинству оценили кадр Редькина. Данных синиц называют усатыми из-за характерных черных перьев под глазами у самцов. Этим они отличаются от самок. Еще их зовут гусариками и тростниковыми дятлами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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