Синица была запечатлена на озере Большие Ирдяги Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На озере Большие Ирдяги в Челябинской области запечатлели усатую синицу в шпагате. Автор фотографии пояснил, что разводить лапы в шпагате, держась за ветки, является фирменной фишкой данной особи.

«В тростниках озера Большие Ирдяги можно встретить усатую синицу. У усатых синиц это фирменный стиль. С детства!», — написал автор фотографии Юрий Редькин в «ВКонтакте».

В комментариях другие пользователи оценили акробатические способности птицы. Отдельной похвалы удостоился фотограф. Юзеры по достоинству оценили кадр Редькина.

Данных синиц называют усатыми из-за характерных черных перьев под глазами у самцов. Этим они отличаются от самок. Еще их зовут гусариками и тростниковыми дятлами.

Усатая синица была замечена в тростниках озера Большие Ирдяги Фото: «Птицы Челябинской области» в «ВКонтакте»