В дневнике британского наемника нашли координаты братских могил

В дневнике британского наемника Эндрю Хилла, попавшего в плен к российским войскам, обнаружили, предположительно, координаты захоронения мирных жителей. Согласно онлайн-картам Google, они указывают на место между городами Ирпень и Буча.
«Восток или юг. Массовое захоронение 280 мирных граждан (с указанием координат 50.521318; 30.204626). До сих пор нет дохода, сбережения иссякают», — приводит РИА «Новости» перевод записи из дневника наемника.
Предположительно, координаты указывают на улицу Вокзальную в Ирпене. Когда именно была сделана запись в дневнике — неизвестно.
Хилл попал в плен к российским военным в апреле. В ходе допросов он сообщил, что не получил обещанное Украиной денежное вознаграждение за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Теперь Хиллу может грозить смертная казнь. Об этом сообщил начальник отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества генпрокуратуры ДНР Виктор Гаврилов. Хилла и других наемников из Великобритании и Марокко обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса Донецкой народной республики.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ежедневные боевые потери ВСУ составляют около 60-100 солдат убитыми и порядка 500 ранеными в ходе российской спецоперации. По данным Минобороны РФ, большая часть воевавших за Киев наемников была уничтожена, остальные предпочитают уехать из страны. Президент России Владимир Путин объявил о начале операции на Украине в конце февраля. По словам главы государства, ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида.
В дневнике британского наемника Эндрю Хилла, попавшего в плен к российским войскам, обнаружили, предположительно, координаты захоронения мирных жителей. Согласно онлайн-картам Google, они указывают на место между городами Ирпень и Буча. «Восток или юг. Массовое захоронение 280 мирных граждан (с указанием координат 50.521318; 30.204626). До сих пор нет дохода, сбережения иссякают», — приводит РИА «Новости» перевод записи из дневника наемника. Предположительно, координаты указывают на улицу Вокзальную в Ирпене. Когда именно была сделана запись в дневнике — неизвестно. Хилл попал в плен к российским военным в апреле. В ходе допросов он сообщил, что не получил обещанное Украиной денежное вознаграждение за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Теперь Хиллу может грозить смертная казнь. Об этом сообщил начальник отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества генпрокуратуры ДНР Виктор Гаврилов. Хилла и других наемников из Великобритании и Марокко обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса Донецкой народной республики. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ежедневные боевые потери ВСУ составляют около 60-100 солдат убитыми и порядка 500 ранеными в ходе российской спецоперации. По данным Минобороны РФ, большая часть воевавших за Киев наемников была уничтожена, остальные предпочитают уехать из страны. Президент России Владимир Путин объявил о начале операции на Украине в конце февраля. По словам главы государства, ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида.