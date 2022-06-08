В дневнике британского наемника нашли координаты братских могил

08 июня 2022 в 16:54 Размер текста - 17 +

Координаты в дневнике Эндрю Хилла указывают на братскую могилу Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В дневнике британского наемника Эндрю Хилла, попавшего в плен к российским войскам, обнаружили, предположительно, координаты захоронения мирных жителей. Согласно онлайн-картам Google, они указывают на место между городами Ирпень и Буча. «Восток или юг. Массовое захоронение 280 мирных граждан (с указанием координат 50.521318; 30.204626). До сих пор нет дохода, сбережения иссякают», — приводит РИА «Новости» перевод записи из дневника наемника. Предположительно, координаты указывают на улицу Вокзальную в Ирпене. Когда именно была сделана запись в дневнике — неизвестно. Хилл попал в плен к российским военным в апреле. В ходе допросов он сообщил, что не получил обещанное Украиной денежное вознаграждение за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Теперь Хиллу может грозить смертная казнь. Об этом сообщил начальник отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества генпрокуратуры ДНР Виктор Гаврилов. Хилла и других наемников из Великобритании и Марокко обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса Донецкой народной республики. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ежедневные боевые потери ВСУ составляют около 60-100 солдат убитыми и порядка 500 ранеными в ходе российской спецоперации. По данным Минобороны РФ, большая часть воевавших за Киев наемников была уничтожена, остальные предпочитают уехать из страны. Президент России Владимир Путин объявил о начале операции на Украине в конце февраля. По словам главы государства, ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

В дневнике британского наемника Эндрю Хилла, попавшего в плен к российским войскам, обнаружили, предположительно, координаты захоронения мирных жителей. Согласно онлайн-картам Google, они указывают на место между городами Ирпень и Буча. «Восток или юг. Массовое захоронение 280 мирных граждан (с указанием координат 50.521318; 30.204626). До сих пор нет дохода, сбережения иссякают», — приводит РИА «Новости» перевод записи из дневника наемника. Предположительно, координаты указывают на улицу Вокзальную в Ирпене. Когда именно была сделана запись в дневнике — неизвестно. Хилл попал в плен к российским военным в апреле. В ходе допросов он сообщил, что не получил обещанное Украиной денежное вознаграждение за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Теперь Хиллу может грозить смертная казнь. Об этом сообщил начальник отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества генпрокуратуры ДНР Виктор Гаврилов. Хилла и других наемников из Великобритании и Марокко обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса Донецкой народной республики. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ежедневные боевые потери ВСУ составляют около 60-100 солдат убитыми и порядка 500 ранеными в ходе российской спецоперации. По данным Минобороны РФ, большая часть воевавших за Киев наемников была уничтожена, остальные предпочитают уехать из страны. Президент России Владимир Путин объявил о начале операции на Украине в конце февраля. По словам главы государства, ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида.