Глава ДНР назначил челябинца своим первым замом

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
Глава ДНР Денис Пушилин (на фото) взял в свою команду челябинца Александра Костомарова Фото:

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ о назначении жителя Челябинска Александра Костомарова первым заместителем руководителя администрации главы республики. Указ Пушилина размещен на официальном сайте ДНР.

«Указом Глава ДНР №270 от 8 июня 2022 года Костомаров Александр Константинович назначен первым заместителем Руководителя Администрации Главы Донецкой Народной Республики. Документ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в указе.

Костомаров является выходцем из Челябинска, ему 45 лет. С 2003 года он пару лет работал в челябинской мэрии, а в 2009 году уволился с поста зампредседателя регионального исполкома «Единой России».

Впоследствии Костомаров вошел в статусе советника в Центральный исполнительный комитет партии власти, потом работал вице-губернатором Ульяновской области. Одновременно с Костомаровым заместителем председателя правительства ДНР стал Евгений Солнцев, бывший помощником главы Минстроя РФ.

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Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ о назначении жителя Челябинска Александра Костомарова первым заместителем руководителя администрации главы республики. Указ Пушилина размещен на официальном сайте ДНР. «Указом Глава ДНР №270 от 8 июня 2022 года Костомаров Александр Константинович назначен первым заместителем Руководителя Администрации Главы Донецкой Народной Республики. Документ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в указе. Костомаров является выходцем из Челябинска, ему 45 лет. С 2003 года он пару лет работал в челябинской мэрии, а в 2009 году уволился с поста зампредседателя регионального исполкома «Единой России». Впоследствии Костомаров вошел в статусе советника в Центральный исполнительный комитет партии власти, потом работал вице-губернатором Ульяновской области. Одновременно с Костомаровым заместителем председателя правительства ДНР стал Евгений Солнцев, бывший помощником главы Минстроя РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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