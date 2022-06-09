Глава ДНР назначил челябинца своим первым замом

Глава ДНР Денис Пушилин (на фото) взял в свою команду челябинца Александра Костомарова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ о назначении жителя Челябинска Александра Костомарова первым заместителем руководителя администрации главы республики. Указ Пушилина размещен на официальном сайте ДНР.

«Указом Глава ДНР №270 от 8 июня 2022 года Костомаров Александр Константинович назначен первым заместителем Руководителя Администрации Главы Донецкой Народной Республики. Документ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в указе.

Костомаров является выходцем из Челябинска, ему 45 лет. С 2003 года он пару лет работал в челябинской мэрии, а в 2009 году уволился с поста зампредседателя регионального исполкома «Единой России».

Впоследствии Костомаров вошел в статусе советника в Центральный исполнительный комитет партии власти, потом работал вице-губернатором Ульяновской области. Одновременно с Костомаровым заместителем председателя правительства ДНР стал Евгений Солнцев, бывший помощником главы Минстроя РФ.