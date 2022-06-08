Пермская фирма увеличивает производство и набирает сотрудников

Покупателями продукции фирмы «Дист» могут стать крупные магазины по продаже строительных материалов (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Пермская компания «Дист» увеличивает объем производства инженерной сантехники. Это позволит заменить импортные аналоги и создать новые рабочие места, рассказали URA.RU в ООО ПКФ «Дист».

«Ведущий поставщик инженерной сантехники — Пермская компания „Дист“ увеличивает объем производства с целью замещения импортных аналогов. За прошлый год на предприятии выпущено более 19 млн изделий. В условиях санкций компания видит для себя „окно возможностей“, заменяя ушедшие с рынка импортные товары и создавая новые рабочие места», — поясняет директор «Дист» Владимир Долматов. Продукция будет поставляться крупнейшим строительным компаниям Пермского края, а также магазины по продаже стройматериалов.

Компания «Дист» основана в 2004 году. Она занимается производством счетчиков воды, шаровых кранов и фитингов. На предприятии представлен полный цикл производства шарового крана — от штамповки до сборки изделия. Сейчас продукция пермской компании поставляется в разные регионы России, а также страны СНГ.

Санкционное давление на Россию со стороны США, Канады, Японии, а также ряда стран ЕС усилилось после начала спецоперации, которую российские войска проводят на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Предыдущие санкции также имели негативный эффект и для западных стран. Они привели к нарушению системы расчетов и логистики, росту инфляция, разрушению кооперационных связей.

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