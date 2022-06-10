Пострадавшим от удара молнии свердловчанам выплатят 10 млн рублей

11 июня 2022 в 13:31 Размер текста - 17 +

Власти Свердловской области выплатят 10,5 млн рублей погорельцам из Красноуфимска Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жильцы сгоревшего из-за удара молнии двухэтажного деревянного дома в Красноуфимске (Свердловская область) — всего пять семей — получат 10,5 млн рублей на покупку новых квартир. Деньги выделили из областного бюджета, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона. «Сразу после пожара за счет местного и областного бюджетов выделена материальная помощь — 145 тысяч рублей на семью, был организован сбор вещей для пострадавших. Экспертиза признала дом аварийным и непригодным для жизни. Достаточного количества квартир в городском фонде для пострадавших не оказалось. По ходатайству главы Красноуфимска Евгений Куйвашев распорядился направить из резервного фонда правительства области 10,5 миллиона рублей на покупку пяти квартир, которые будут предоставлены жителям сгоревшего дома по договорам социального найма», — говорится в сообщении департамента. Пожар, в результате которого несколько семей остались без квартир, произошел в Красноуфимске летом 2021 года. Молния попала в электрощиток деревянного двухэтажного дома на улице Лесозаводской, здание загорелось. Три квартиры выгорели полностью, имущество остальных жильцов пришло в негодность. Хозяйка одной из квартир погибла. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Жильцы сгоревшего из-за удара молнии двухэтажного деревянного дома в Красноуфимске (Свердловская область) — всего пять семей — получат 10,5 млн рублей на покупку новых квартир. Деньги выделили из областного бюджета, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона. «Сразу после пожара за счет местного и областного бюджетов выделена материальная помощь — 145 тысяч рублей на семью, был организован сбор вещей для пострадавших. Экспертиза признала дом аварийным и непригодным для жизни. Достаточного количества квартир в городском фонде для пострадавших не оказалось. По ходатайству главы Красноуфимска Евгений Куйвашев распорядился направить из резервного фонда правительства области 10,5 миллиона рублей на покупку пяти квартир, которые будут предоставлены жителям сгоревшего дома по договорам социального найма», — говорится в сообщении департамента. Пожар, в результате которого несколько семей остались без квартир, произошел в Красноуфимске летом 2021 года. Молния попала в электрощиток деревянного двухэтажного дома на улице Лесозаводской, здание загорелось. Три квартиры выгорели полностью, имущество остальных жильцов пришло в негодность. Хозяйка одной из квартир погибла.