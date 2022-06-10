В ХМАО беженцам с Донбасса упростят получение пенсий и соцзащиты

Губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила создать «единые окна» для обращения беженцев по любым вопросам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

В ХМАО беженцам из ЛНР и ДНР станет проще оформить документы и получить консультации по любым вопросам, включая пенсии, соцзащиту и здравоохранение. В городах Югры откроют «единые окна» специально для их обращений. Об этом рассказала губернатор Наталья Комарова на встрече с беженцами, которые живут сейчас в Нижневартовске, передает корреспондент URA.RU.

«Тогда, когда они [люди] знают, что зашли, сдали [документы], и здесь же получили ответ, не бегая по кабинетам. Мне кажется, что это правильно, Это по-настоящему то отношение, которое нам нужно. Вопросы ведь очень сложные — только о гражданстве следует [много] знать, о законодательстве и так далее. При этом на приеме [в разных ведомствах] не обязательно специалист, который по всему кругу может дать правильную и достоверную информацию. Поэтому я и настаиваю, чтобы в каждом муниципалитете было такое „окно“», — рассказала Комарова на встрече.

«Единые окна» создадут на базе администраций городов ХМАО. В каждой мэрии будет закреплен специалист, к которому беженцы смогут обратиться. «Это любые вопросы, которые касаются их пребывания. Будь то здравоохранение, соцзащита, пенсия или еще что-то», — добавила корреспонденту агентства начальник управления по социальной политике Нижневартовска Татьяна Воронова.

Ранее URA.RU рассказывало, что беженцы, которые приехали с Донбасса в Ханты-Мансийск, обратились к властям ХМАО с просьбой эвакуировать их родственников. Близкие не могли выехать с территории ЛНР.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее основная цель — денацификация и демилитаризация Украины, а также исключение напрасных жертв среди мирного населения. Решению о проведении специальной операции предшествовала восьмилетняя эскалация конфликта у границ ДНР и ЛНР.

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