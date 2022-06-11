11 июня 2022
10 июня 2022

Уроженка Снежинска победила в шоу «Большой джаз»

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральный прогон балета
В конкурсе участвовало 16 музыкантов Фото:

Уроженка Снежинска (Челябинская область) Анастасия Иванова победила во втором сезоне шоу «Большой джаз» на телеканале «Культура». Финал конкурса состоялся в субботу.

«За этот проект Настя стала еще лучше как музыкант. Она активна, интересна, талантлива. В подарок входит запись альбома, который выпустит лейб Butman Music», — сказал на награждении музыкант Игорь Бутман.

Анастасия Иванова учится в Российской академии музыки им. Гнесиных. Всего в конкурсе участвовали 16 молодых музыкантов. В финал попали четверо: трубач Тигран Арутюнян (Ереван), тромбонистка Анастасия Иванова (Снежинск), пианист Даниэль Адиянц (Москва) и саксофонист Андрей Баталеев (Москва).

Судьями выступали народный артист России Игорь Бутман, бэнд-лидер и трубач Вадим Эйленкриг, пианист-виртуоз Валерий Гроховский, музыканты Борис Фрумкин, Алексей Гуськов, Алексей Козлов, Алексей Кузнецов, Игорь Бриль, Билли Новик.

Анастасия Иванова запишет альбом на лейбле Butman Music

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Уроженка Снежинска (Челябинская область) Анастасия Иванова победила во втором сезоне шоу «Большой джаз» на телеканале «Культура». Финал конкурса состоялся в субботу. «За этот проект Настя стала еще лучше как музыкант. Она активна, интересна, талантлива. В подарок входит запись альбома, который выпустит лейб Butman Music», — сказал на награждении музыкант Игорь Бутман. Анастасия Иванова учится в Российской академии музыки им. Гнесиных. Всего в конкурсе участвовали 16 молодых музыкантов. В финал попали четверо: трубач Тигран Арутюнян (Ереван), тромбонистка Анастасия Иванова (Снежинск), пианист Даниэль Адиянц (Москва) и саксофонист Андрей Баталеев (Москва). Судьями выступали народный артист России Игорь Бутман, бэнд-лидер и трубач Вадим Эйленкриг, пианист-виртуоз Валерий Гроховский, музыканты Борис Фрумкин, Алексей Гуськов, Алексей Козлов, Алексей Кузнецов, Игорь Бриль, Билли Новик.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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