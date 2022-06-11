Уроженка Снежинска победила в шоу «Большой джаз»

12 июня 2022 в 00:07 Размер текста - 17 +

В конкурсе участвовало 16 музыкантов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уроженка Снежинска (Челябинская область) Анастасия Иванова победила во втором сезоне шоу «Большой джаз» на телеканале «Культура». Финал конкурса состоялся в субботу. «За этот проект Настя стала еще лучше как музыкант. Она активна, интересна, талантлива. В подарок входит запись альбома, который выпустит лейб Butman Music», — сказал на награждении музыкант Игорь Бутман. Анастасия Иванова учится в Российской академии музыки им. Гнесиных. Всего в конкурсе участвовали 16 молодых музыкантов. В финал попали четверо: трубач Тигран Арутюнян (Ереван), тромбонистка Анастасия Иванова (Снежинск), пианист Даниэль Адиянц (Москва) и саксофонист Андрей Баталеев (Москва). Судьями выступали народный артист России Игорь Бутман, бэнд-лидер и трубач Вадим Эйленкриг, пианист-виртуоз Валерий Гроховский, музыканты Борис Фрумкин, Алексей Гуськов, Алексей Козлов, Алексей Кузнецов, Игорь Бриль, Билли Новик. Анастасия Иванова запишет альбом на лейбле Butman Music Кадр передачи «Большой джаз» на телеканале «Культура» Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Уроженка Снежинска (Челябинская область) Анастасия Иванова победила во втором сезоне шоу «Большой джаз» на телеканале «Культура». Финал конкурса состоялся в субботу. «За этот проект Настя стала еще лучше как музыкант. Она активна, интересна, талантлива. В подарок входит запись альбома, который выпустит лейб Butman Music», — сказал на награждении музыкант Игорь Бутман. Анастасия Иванова учится в Российской академии музыки им. Гнесиных. Всего в конкурсе участвовали 16 молодых музыкантов. В финал попали четверо: трубач Тигран Арутюнян (Ереван), тромбонистка Анастасия Иванова (Снежинск), пианист Даниэль Адиянц (Москва) и саксофонист Андрей Баталеев (Москва). Судьями выступали народный артист России Игорь Бутман, бэнд-лидер и трубач Вадим Эйленкриг, пианист-виртуоз Валерий Гроховский, музыканты Борис Фрумкин, Алексей Гуськов, Алексей Козлов, Алексей Кузнецов, Игорь Бриль, Билли Новик.