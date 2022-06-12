Украинский солдат сдал своих сослуживцев. «Меняли гранаты на марихуану»

13 июня 2022 в 00:58 Размер текста - 17 +

Василий Ковальчук признался, что и сам злоупотреблял наркотиками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы ВСУ, включая командиров, массово употребляют наркотические вещества — марихуану и амфетамин. Об этом доложил боец 92-й бригады украинских силовиков Василий Ковальчук, попавший в плен. «В армии еще начал пробовать марихуану, курил много раз и при выполнении своих повседневных обязанностей», — признался Ковальчук в своей вредной привычке. «Командиры некоторые знали об этом, что я курю. Иногда просили, чтоб привозил и им. <…> Был случай, когда я узнал, что некоторые военнослужащие, товарищи начали менять гранаты у гражданского человека на марихуану», — рассказал украинский военный, пишет РИА «Новости». «Стакан травы и 15−20 грамм амфетамина за гранату», — пояснил он. Ранее военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) нашли в оставленных ВСУ окопах в Рубежном «боевые наркотики». Боец ЛНР с позывным «Циркач» объяснил, что найденные вещества могли превратить украинских боевиков в «универсальных солдат». Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров также говорил, что украинским властям приходится мотивировать иностранных бойцов наркотическими веществами. Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную операцию по денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида украинских властей. Минобороны РФ докладывало об успешном выполнении вооруженными силами РФ боевых задач по уничтожению объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Бойцы ВСУ, включая командиров, массово употребляют наркотические вещества — марихуану и амфетамин. Об этом доложил боец 92-й бригады украинских силовиков Василий Ковальчук, попавший в плен. «В армии еще начал пробовать марихуану, курил много раз и при выполнении своих повседневных обязанностей», — признался Ковальчук в своей вредной привычке. «Командиры некоторые знали об этом, что я курю. Иногда просили, чтоб привозил и им. <…> Был случай, когда я узнал, что некоторые военнослужащие, товарищи начали менять гранаты у гражданского человека на марихуану», — рассказал украинский военный, пишет РИА «Новости». «Стакан травы и 15−20 грамм амфетамина за гранату», — пояснил он. Ранее военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) нашли в оставленных ВСУ окопах в Рубежном «боевые наркотики». Боец ЛНР с позывным «Циркач» объяснил, что найденные вещества могли превратить украинских боевиков в «универсальных солдат». Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров также говорил, что украинским властям приходится мотивировать иностранных бойцов наркотическими веществами. Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную операцию по денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида украинских властей. Минобороны РФ докладывало об успешном выполнении вооруженными силами РФ боевых задач по уничтожению объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.