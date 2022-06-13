В Перми копателю траншей готовы платить до 120 000 рублей в месяц

14 июня 2022 в 16:46 Размер текста - 17 +

Вакансии машиниста в строительной компании стала одной из самых высокооплачиваемых в Перми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вакансии машиниста в строительной компании и разнорабочего в ландшафтной организации стали самыми высокооплачиваемыми в Перми. Согласно данным июньского рейтинга от сервиса «Работа.ру», поступившем в редакцию URA.RU, им готовы платить до 120 тысяч рублей в месяц. «Одна из самых высоких зарплат, до 120 000 рублей в месяц, доступна машинисту в строительной компании. Сотрудник будет разрабатывать траншеи, планировать грунт и расчищать полосы отвода под строительство», — говорится в исследовании. Соискатель должен обладать правами тракториста категории Е и удостоверением машиниста экскаватора, бульдозера и трубоукладчика. Сотруднику обещают кроме зарплаты бесплатное жилье и компенсацию затрат на питание. Разнорабочий в ландшафтной организации за те же 120 тысяч рублей должен будет высаживать деревья, упаковывать и сортировать саженцы. В рейтинг также вошли вакансии дефектоскописта с зарплатой в 90 тысяч рублей и мастера-универсала электромонтажных и сантехнических работ, которому обещают 80 тысяч. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Вакансии машиниста в строительной компании и разнорабочего в ландшафтной организации стали самыми высокооплачиваемыми в Перми. Согласно данным июньского рейтинга от сервиса «Работа.ру», поступившем в редакцию URA.RU, им готовы платить до 120 тысяч рублей в месяц. «Одна из самых высоких зарплат, до 120 000 рублей в месяц, доступна машинисту в строительной компании. Сотрудник будет разрабатывать траншеи, планировать грунт и расчищать полосы отвода под строительство», — говорится в исследовании. Соискатель должен обладать правами тракториста категории Е и удостоверением машиниста экскаватора, бульдозера и трубоукладчика. Сотруднику обещают кроме зарплаты бесплатное жилье и компенсацию затрат на питание. Разнорабочий в ландшафтной организации за те же 120 тысяч рублей должен будет высаживать деревья, упаковывать и сортировать саженцы. В рейтинг также вошли вакансии дефектоскописта с зарплатой в 90 тысяч рублей и мастера-универсала электромонтажных и сантехнических работ, которому обещают 80 тысяч.