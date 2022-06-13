13 июня 2022

В Перми копателю траншей готовы платить до 120 000 рублей в месяц

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЖКХ. Теплотрасса. Яма. Челябинск. , экскаватор, яма, щебень, раскопки, ремонт
Вакансии машиниста в строительной компании стала одной из самых высокооплачиваемых в Перми Фото:

Вакансии машиниста в строительной компании и разнорабочего в ландшафтной организации стали самыми высокооплачиваемыми в Перми. Согласно данным июньского рейтинга от сервиса «Работа.ру», поступившем в редакцию URA.RU, им готовы платить до 120 тысяч рублей в месяц.

«Одна из самых высоких зарплат, до 120 000 рублей в месяц, доступна машинисту в строительной компании. Сотрудник будет разрабатывать траншеи, планировать грунт и расчищать полосы отвода под строительство», — говорится в исследовании. Соискатель должен обладать правами тракториста категории Е и удостоверением машиниста экскаватора, бульдозера и трубоукладчика. Сотруднику обещают кроме зарплаты бесплатное жилье и компенсацию затрат на питание.

Разнорабочий в ландшафтной организации за те же 120 тысяч рублей должен будет высаживать деревья, упаковывать и сортировать саженцы. В рейтинг также вошли вакансии дефектоскописта с зарплатой в 90 тысяч рублей и мастера-универсала электромонтажных и сантехнических работ, которому обещают 80 тысяч.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П».

Вакансии машиниста в строительной компании и разнорабочего в ландшафтной организации стали самыми высокооплачиваемыми в Перми. Согласно данным июньского рейтинга от сервиса «Работа.ру», поступившем в редакцию URA.RU, им готовы платить до 120 тысяч рублей в месяц. «Одна из самых высоких зарплат, до 120 000 рублей в месяц, доступна машинисту в строительной компании. Сотрудник будет разрабатывать траншеи, планировать грунт и расчищать полосы отвода под строительство», — говорится в исследовании. Соискатель должен обладать правами тракториста категории Е и удостоверением машиниста экскаватора, бульдозера и трубоукладчика. Сотруднику обещают кроме зарплаты бесплатное жилье и компенсацию затрат на питание. Разнорабочий в ландшафтной организации за те же 120 тысяч рублей должен будет высаживать деревья, упаковывать и сортировать саженцы. В рейтинг также вошли вакансии дефектоскописта с зарплатой в 90 тысяч рублей и мастера-универсала электромонтажных и сантехнических работ, которому обещают 80 тысяч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...