В Челябинской области сократилось население

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Детская поликлиника. Курган, детская поликлиника, детская коляска, детская больница
В Челябинской области новорожденных стало меньше, чем умерших Фото:

Численность жителей Челябинской области по итогам апреля сократилась почти на 1300 человек. Это следует из данных Росстата.

Согласно данным, опубликованным на сайте ведомства, в апреле в регионе родилось 2427 человек, а умерло 3715 жителей. Разница составила — 1288 человек. В апреле 2021 года в области было зарегистрировано 2 760 новорожденных, а умерло 3 965 южноуральцев, разница тогда составила 1205 человек.

Ранее Челябинскстат сообщил, что число покинувших регион мигрантов с января по март 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, увеличилось в 2,3 раза. Количество уехавших превысило число прибывших на 1222 человека.

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Численность жителей Челябинской области по итогам апреля сократилась почти на 1300 человек. Это следует из данных Росстата. Согласно данным, опубликованным на сайте ведомства, в апреле в регионе родилось 2427 человек, а умерло 3715 жителей. Разница составила — 1288 человек. В апреле 2021 года в области было зарегистрировано 2 760 новорожденных, а умерло 3 965 южноуральцев, разница тогда составила 1205 человек. Ранее Челябинскстат сообщил, что число покинувших регион мигрантов с января по март 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, увеличилось в 2,3 раза. Количество уехавших превысило число прибывших на 1222 человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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