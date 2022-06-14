В Челябинской области сократилось население

В Челябинской области новорожденных стало меньше, чем умерших Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Численность жителей Челябинской области по итогам апреля сократилась почти на 1300 человек. Это следует из данных Росстата.

Согласно данным, опубликованным на сайте ведомства, в апреле в регионе родилось 2427 человек, а умерло 3715 жителей. Разница составила — 1288 человек. В апреле 2021 года в области было зарегистрировано 2 760 новорожденных, а умерло 3 965 южноуральцев, разница тогда составила 1205 человек.

Ранее Челябинскстат сообщил, что число покинувших регион мигрантов с января по март 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, увеличилось в 2,3 раза. Количество уехавших превысило число прибывших на 1222 человека.