В Челябинской области сократилось население

Численность жителей Челябинской области по итогам апреля сократилась почти на 1300 человек. Это следует из данных Росстата.
Согласно данным, опубликованным на сайте ведомства, в апреле в регионе родилось 2427 человек, а умерло 3715 жителей. Разница составила — 1288 человек. В апреле 2021 года в области было зарегистрировано 2 760 новорожденных, а умерло 3 965 южноуральцев, разница тогда составила 1205 человек.
Ранее Челябинскстат сообщил, что число покинувших регион мигрантов с января по март 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, увеличилось в 2,3 раза. Количество уехавших превысило число прибывших на 1222 человека.
Численность жителей Челябинской области по итогам апреля сократилась почти на 1300 человек. Это следует из данных Росстата. Согласно данным, опубликованным на сайте ведомства, в апреле в регионе родилось 2427 человек, а умерло 3715 жителей. Разница составила — 1288 человек. В апреле 2021 года в области было зарегистрировано 2 760 новорожденных, а умерло 3 965 южноуральцев, разница тогда составила 1205 человек. Ранее Челябинскстат сообщил, что число покинувших регион мигрантов с января по март 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, увеличилось в 2,3 раза. Количество уехавших превысило число прибывших на 1222 человека.