Развитие телемедицины и ИИ вошло в число приоритетов челябинской медицины

Развитие телемедицинских технологий и искусственного интеллекта (ИИ) вошло в число приоритетных направлений в медицине Челябинской области наравне с кадрами и хирургией. Об этом заявила министр здравоохранения региона Татьяна Колчинская.
«[В рейтинге приоритетов медицины Челябинской области] развитие телемедицинских технологий и искусственного интеллекта. Есть проблема — не хватает кардиологов. Сейчас нет необходимости ехать в Челябинск, ждать очередь. Консультацию может провести даже фельдшер ФАПа. Наш кардиологический диспансер имеет возможность подключиться и совместно с сотрудником в территории осмотреть пациента и дать необходимые рекомендации», — рассказала Колчинская, пишет сайт «74.ру».
За год количество телемедицинских консультаций увеличилось с 7,5 до 12 тысяч. Кадров заметно больше не стало, но доступность медицинской помощи для пациентов выросла, отметила министр. «ИИ тоже предлагает широкий спектр преимуществ. Мы уже используем его для интерпретации снимков, помогая обнаруживать опухоли, аневризмы и другие патологии», — пояснила Колчинская. Сейчас необходимо переоснастить рентген-оборудование, чтобы врачи имели возможность передавать все снимки в единую систему «Комета». Тогда снимок, сделанный в любой больнице Челябинской области, сможет описать свободный врач, либо консилиум врачей.
В числе приоритетных направлений развития медицины в регионе — кадры и хирургическая служба. Хирурги — врачи, которые не могут делать операции по средствам телемедицины и важно максимально приблизить хирургическую помощь на местах. «Сейчас мы анализируем всю хирургическую службу и планируем усилить основные „хирургические узлы“ области. В них будет оснащение и переоснащение оборудованием, они будут обеспечены специалистами», — пояснила Колчинская.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!