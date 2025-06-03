Завод Миасса попал под санкции Швейцарии

Завод «Соединитель» в Миассе (Челябинская область) попал под санкции правительства Швейцарии. Об этом стало известно из акта Федерального департамента по экономическим вопросам, образованию и научным исследованиям.
«Внесены в список. АО «Соединитель» (Миасс) поддерживает военно-промышленный комплекс России и извлекает из него выгоду», — отмечено в документе правительства.
Швейцарские власти отметили, что миасский завод выпускает изделия, предназначенные для работы в сложных условиях. Компания использует для производства российские материалы и занимается программой импортозамещения, что также стало причиной санкций.
Ограничения на предприятие наложены не впервые. В мае «Соединитель» в санкционный список включила Великобритания. Страна ввела ограничения для руководства завода и заморозила активы при их наличии в Соединенном Королевстве.
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