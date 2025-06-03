Завод Миасса попал под санкции Швейцарии

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Правительство Швейцарии ввело санкции против завода «Соединитель»
Правительство Швейцарии ввело санкции против завода «Соединитель» Фото:

Завод «Соединитель» в Миассе (Челябинская область) попал под санкции правительства Швейцарии. Об этом стало известно из акта Федерального департамента по экономическим вопросам, образованию и научным исследованиям.

«Внесены в список. АО «Соединитель» (Миасс) поддерживает военно-промышленный комплекс России и извлекает из него выгоду», — отмечено в документе правительства.

Швейцарские власти отметили, что миасский завод выпускает изделия, предназначенные для работы в сложных условиях. Компания использует для производства российские материалы и занимается программой импортозамещения, что также стало причиной санкций.

Ограничения на предприятие наложены не впервые. В мае «Соединитель» в санкционный список включила Великобритания. Страна ввела ограничения для руководства завода и заморозила активы при их наличии в Соединенном Королевстве.

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Завод «Соединитель» в Миассе (Челябинская область) попал под санкции правительства Швейцарии. Об этом стало известно из акта Федерального департамента по экономическим вопросам, образованию и научным исследованиям. «Внесены в список. АО «Соединитель» (Миасс) поддерживает военно-промышленный комплекс России и извлекает из него выгоду», — отмечено в документе правительства. Швейцарские власти отметили, что миасский завод выпускает изделия, предназначенные для работы в сложных условиях. Компания использует для производства российские материалы и занимается программой импортозамещения, что также стало причиной санкций. Ограничения на предприятие наложены не впервые. В мае «Соединитель» в санкционный список включила Великобритания. Страна ввела ограничения для руководства завода и заморозила активы при их наличии в Соединенном Королевстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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