Челябинцы назвали самые раздражающие слова и фразы в вакансиях

Жителей Челябинской области в вакансиях больше всего стало раздражать слово «многозадачность». Это закономерно в условиях нехватки кадров, когда внутреннее совмещение стали практиковать часто, сообщили в пресс-службе SuperJob.
«В Челябинской области 17% опрошенных признались, что, видя в вакансии слово „многозадачность“, они сразу понимают — нагрузка будет нечеловеческой. „Считай, из вас хотят сделать человека-оркестр, с выполнением чужих служебных обязанностей“; „Тебе придётся всё делать самой, но зарплата будет расти у всех, кроме тебя“», — сообщили в пресс — службе.
Также в вакансиях челябинцев сильно раздражает слово «стрессоустойчивость», особенно на работе, где не предполагается нервного перенапряжения. А 12% опрошенных негодуют от фразы «дружный коллектив». По их мнению, в компаниях с таким упоминанием все в точности до наоборот.Вызывает негатив у 11% опрошенных также фраза «конкурентоспособная зарплата» без указания конкретной суммы. Набило оскомину словосочетание «амбициозная компания» 9% респондентов. И лишь 2% отвергают англицизмы, такие как тимбилдинг, митап, девелопер, дедлайн, коуч, нетворкинг, релиз.
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