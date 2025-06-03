ЛДПР освободила челябинку от мнимых долгов перед управляющей компанией

Челябинка избавилась от неправомерно насчитанного ей долга перед управляющей компанией благодаря вмешательству ЛДПР. Проблему женщины решил координатор регионального отделения партии, депутат заксобрания области Виталий Пашин.
Политику поступила жалоба на необоснованные финансовые претензии ЖЭУ-11 к жительнице Челябинска. От нее требовали заплатить за коммунальное обслуживание, хотя УК расторгла договор задолго до этого события.
«Речь идет о квартире в доме №2 по Тяговой улице. ЖЭУ-11 не обслуживает этот адрес с 1 января 2019 года. Ранее квитанции с суммой долга женщине не поступали. Однако, открыв недавно приложение „Сбер“, она увидела начисления в сумме шесть тысяч рублей. В ответ на мой запрос коммунальщики произвели перерасчет — мнимый долг аннулировали», — рассказал Пашин.
По словам парламентария, жалобы на некачественную работу коммунальных служб, особенно на управляющие компании, составляют больше половины обращений, поступающих в его приемную и региональное отделение ЛДПР. Каждый случай партийцы разбирают, и чаще всего справедливость удается быстро восстановить, отметил Пашин.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий требует ужесточить контроль за УК. Он предлагает ввести уголовную ответственность за незаконные требования платежей, поскольку подобные действия можно квалифицировать как мошенничество, подчеркнул депутат.
Кому-то сумма в 6 тысяч рублей может показаться незначительной. Но многие россияне живут в стесненных условиях, акцентировал внимание политолог Максим Соловьев.
«Даже по данным Росстата, который несколько „лакирует“ действительность, каждый 12-й житель России — за чертой бедности. Обманывать людей в принципе аморально, а отбирать последнее — сродни мародерству!» — заявил эксперт.
ЛДПР считает борьбу с бедностью и защиту доходов главными задачами. Вмешательство Виталия Пашина в ситуацию с несуществующим долгом челябинки перед управляющей организацией — пример того, что партия не ограничивается словами. Она действует на всех уровнях: от законодательных инициатив до помощи конкретным людям, заключил Соловьев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!