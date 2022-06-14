В Курганской области ликвидировано шесть ОПГ

В 2021 году в Курганской области ликвидировали шесть ОПГ, которые занимались производством и сбытом наркотиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По итогам 2021 года в Курганской области ликвидировано шесть организованных преступных групп и одно преступное сообщество, которые занимались производством и сбытом наркотиков. Такие данные привел прокурор области Андрей Назаров на координационном совещании руководителей органов правоохраны региона, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В прошедшем году уполномоченными органами ликвидировано шесть организованных преступных групп и одно преступное сообщество, осуществлявшие производство и сбыт наркотиков в Курганской области и иных регионах России. К уголовной ответственности привлечено 37 участников преступных групп, пресечена деятельность трех подпольных лабораторий», — говорится в сообщении прокуратуры.

По данным ведомства, в регионе второй год подряд наблюдается существенное снижение регистрации преступлений в сфере незаконного хранения наркотиков. «Единичные случаи выявления наркопритонов и фактов вовлечения лиц в употребление наркотиков не способствуют организации надлежащего заслона наркобизнесу», — указано в сообщении.

По итогам пяти месяцев 2022 года пресечено 693 наркопреступления, рост составил 85%. Зарегистрировано в два раза больше фактов сбыта наркотиков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом снижается количество выявленных лиц, потребляющих наркотики. «Пассивность при выявлении лиц, которые потребляют наркотики, препятствует надлежащей борьбе с незаконным наркооборотом, тем самым не снижается спрос на запрещенные вещества», — добавили в прокуратуре.

Ранее URA.RU сообщало, что по итогам 2021 года в Курганской области выросло число осужденных за участие в ОПГ. При этом количество преступлений, совершенных ОПГ, значительно сократилось. В 2021 году правоохранительными органами области задокументировано 116 таких преступлений, в 2020 году — 310.

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