Скандальный курганский застройщик в два раза увеличил выручку

Курганская фирма «Арагацстрой» резко увеличила выручку

03 мая 2024 в 04:30 Размер текста - 17 +

Курганский застройщик «Арагацстрой» в два раза нарастил выручку по итогам работы за 2023 год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Строительная компания «Арагацстрой», за которой тянется шлейф судебных разбирательств из-за недоделок на объектах в Курганской и Тюменской областях, в два раза увеличила выручку по итогам работы за 2023 год. Об этом говорится в бухгалтерской документации. «Выручка ООО „Арагацстрой“ за 2022 год: 588 480 000 рублей. Выручка компании за 2023 год выросла до 1 204 779 000 рублей», — указано в документации на сервисе СБИС. Компанию контролирует Карен Минасян. В Кургане фирма «Арагацстрой» зарегистрирована в здании регионального инвестагентства на улице Бурова-Петрова, 112. В этом здании застройщик ранее делал ремонт, который оказался с недоделками. Заказчик работ — областной департамент экономического развития требовал через суд устранить недостатки в ремонте. Информация об этом содержится в картотеке Арбитражного суда Курганской области. Ранее застройщик «Арагацстрой» был зарегистрирован в Тюменской области, где также успел отметиться судебным разбирательством из-за некачественных работ при строительстве дома для сотрудников МВД. В октябре 2021 года фирма получила подряд на строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов в Шадринске, что позволило улучшить финансовое положение застройщика, счета которого тогда были арестованы налоговиками. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Арагацстрой» по теме публикации. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Строительная компания «Арагацстрой», за которой тянется шлейф судебных разбирательств из-за недоделок на объектах в Курганской и Тюменской областях, в два раза увеличила выручку по итогам работы за 2023 год. Об этом говорится в бухгалтерской документации. «Выручка ООО „Арагацстрой“ за 2022 год: 588 480 000 рублей. Выручка компании за 2023 год выросла до 1 204 779 000 рублей», — указано в документации на сервисе СБИС. Компанию контролирует Карен Минасян. В Кургане фирма «Арагацстрой» зарегистрирована в здании регионального инвестагентства на улице Бурова-Петрова, 112. В этом здании застройщик ранее делал ремонт, который оказался с недоделками. Заказчик работ — областной департамент экономического развития требовал через суд устранить недостатки в ремонте. Информация об этом содержится в картотеке Арбитражного суда Курганской области. Ранее застройщик «Арагацстрой» был зарегистрирован в Тюменской области, где также успел отметиться судебным разбирательством из-за некачественных работ при строительстве дома для сотрудников МВД. В октябре 2021 года фирма получила подряд на строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов в Шадринске, что позволило улучшить финансовое положение застройщика, счета которого тогда были арестованы налоговиками. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Арагацстрой» по теме публикации. Ответ ожидается.