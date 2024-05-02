02 мая 2024

В Кургане дочь владельца агрофирмы опровергла подозрения в рейдерском захвате

© Служба новостей «URA.RU»
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Цветы магнолии. Сочи, цветы, магнолия
Наследники цветочной фирмы не сошлись во взглядах на развитие бизнеса Фото:

Дочь владельца курганской агрофирмы «Магнолия» Андрея Кагалевского, который ушел из жизни в сентябре 2023 года, опровергла подозрения некоторых сотрудников организации в рейдерском захвате предприятия. Об этом Елена Кагалевская написала в комментарии под постом на странице агрофирмы в соцсети «ВКонтакте».

«Распространяются слухи против меня (по поводу захвата предприятия — прим URA.RU) и людей на агрофирме „Магнолия“, которые меня поддержали. К тем, кто меня травит будет много вопросов и допросов по поводу бухгалтерской документации», — уточнила в посте Кагалевская. Она добавила, что действует по закону.

Один из сотрудников агрофирмы рассказал агентству, что наследники «Магнолии» решают экономический спор в правовом поле. Он добавил, что предприятие работает стабильно, продукция реализуется и зарплата выплачивается своевременно.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в агрофирму «Магнолия» по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Магнолии» Кагалевский немного не дожил до своего шестидесятилетия. Он внес огромный вклад в развитие фирмы, которая занимается саженцами и цветами.

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Дочь владельца курганской агрофирмы «Магнолия» Андрея Кагалевского, который ушел из жизни в сентябре 2023 года, опровергла подозрения некоторых сотрудников организации в рейдерском захвате предприятия. Об этом Елена Кагалевская написала в комментарии под постом на странице агрофирмы в соцсети «ВКонтакте». «Распространяются слухи против меня (по поводу захвата предприятия — прим URA.RU) и людей на агрофирме „Магнолия“, которые меня поддержали. К тем, кто меня травит будет много вопросов и допросов по поводу бухгалтерской документации», — уточнила в посте Кагалевская. Она добавила, что действует по закону. Один из сотрудников агрофирмы рассказал агентству, что наследники «Магнолии» решают экономический спор в правовом поле. Он добавил, что предприятие работает стабильно, продукция реализуется и зарплата выплачивается своевременно. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в агрофирму «Магнолия» по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что гендиректор «Магнолии» Кагалевский немного не дожил до своего шестидесятилетия. Он внес огромный вклад в развитие фирмы, которая занимается саженцами и цветами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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