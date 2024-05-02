В Кургане дочь владельца агрофирмы опровергла подозрения в рейдерском захвате

03 мая 2024 в 01:42 Размер текста - 17 +

Наследники цветочной фирмы не сошлись во взглядах на развитие бизнеса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дочь владельца курганской агрофирмы «Магнолия» Андрея Кагалевского, который ушел из жизни в сентябре 2023 года, опровергла подозрения некоторых сотрудников организации в рейдерском захвате предприятия. Об этом Елена Кагалевская написала в комментарии под постом на странице агрофирмы в соцсети «ВКонтакте». «Распространяются слухи против меня (по поводу захвата предприятия — прим URA.RU) и людей на агрофирме „Магнолия“, которые меня поддержали. К тем, кто меня травит будет много вопросов и допросов по поводу бухгалтерской документации», — уточнила в посте Кагалевская. Она добавила, что действует по закону. Один из сотрудников агрофирмы рассказал агентству, что наследники «Магнолии» решают экономический спор в правовом поле. Он добавил, что предприятие работает стабильно, продукция реализуется и зарплата выплачивается своевременно. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в агрофирму «Магнолия» по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что гендиректор «Магнолии» Кагалевский немного не дожил до своего шестидесятилетия. Он внес огромный вклад в развитие фирмы, которая занимается саженцами и цветами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дочь владельца курганской агрофирмы «Магнолия» Андрея Кагалевского, который ушел из жизни в сентябре 2023 года, опровергла подозрения некоторых сотрудников организации в рейдерском захвате предприятия. Об этом Елена Кагалевская написала в комментарии под постом на странице агрофирмы в соцсети «ВКонтакте». «Распространяются слухи против меня (по поводу захвата предприятия — прим URA.RU) и людей на агрофирме „Магнолия“, которые меня поддержали. К тем, кто меня травит будет много вопросов и допросов по поводу бухгалтерской документации», — уточнила в посте Кагалевская. Она добавила, что действует по закону. Один из сотрудников агрофирмы рассказал агентству, что наследники «Магнолии» решают экономический спор в правовом поле. Он добавил, что предприятие работает стабильно, продукция реализуется и зарплата выплачивается своевременно. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в агрофирму «Магнолия» по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что гендиректор «Магнолии» Кагалевский немного не дожил до своего шестидесятилетия. Он внес огромный вклад в развитие фирмы, которая занимается саженцами и цветами.