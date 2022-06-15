Книга о Великом князе Михаиле Романове написана в жанре докуфикшн Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В пермской библиотеке имени Горького прошла презентация книги «В тени трона», посвященной Великому князю Михаилу Романову и британскому королю Эдуарду VIII. Автор произведения, московский писатель Василий Зубакин, объяснил, что Пермь неслучайно выбрана для презентации, передает корреспондент URA.RU. Город, напомнил писатель, «тесно связан» с именем младшего брата последнего русского императора Николая II — именно здесь он был убит большевиками.

«Совсем недавно в Перми состоялось открытие памятника великому князю Михаилу Романову, возлагались цветы. Место [для памятника] выбрано отличное. Рядом — река Кама, красивый вид. Кажется, что он отсюда ушел в вечность. Поэтому презентация моей книги сегодня проходит здесь», — отметил Зубакин.

Автор признался, что, «хотел скинуть шелуху» с Михаила Романова, поэтому роман написан в жанре докуфикшн. Это стык художественного и документального жанра, где автор старается быть точным в исторических деталях, но «позволяет истории идти другим путем». «Книга написана с глубоким уважением к Михаилу Александровичу, в нем много реальных персонажей», — говорит автор.

Презентации книги предшествовало исполнение классической музыки. В частности, музыканты исполнили одно из произведений русского композитора Сергея Рахманинова, с которым был знаком Великий князь и музыку которого очень любил. Известно, что Михаил Романов имел великолепный слух, и сам играл на многих музыкальных инструментах.

Василий Зубакин — профессор, завкафедрой возобновляемых источников энергии (на базе ООО «Лукойл-Энергоинжениринг») Губкинского университета, автор многих научных исследований. В 2020 году написал свою первую книгу «Жестяной пожарный». Авантюрный роман рассказывает о жизни ровесника ХХ века барона д’Астье — аристократа из высшего парижского света.

Василий Зубакин представил в Перми два своих произведения: «В тени трона» и «Жестяной пожарный» Сергей Русанов

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