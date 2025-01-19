19 января 2025

Пермская управляющая компания полигона в Софронах занялась вывозкой мусора

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«Полигон» в Перми начал активную работу по вывозке мусора
«Полигон» в Перми начал активную работу по вывозке мусора Фото:

Пермское муниципальное учреждение «Полигон» в Перми начало активную работу по вывозке мусора. Учреждение отвечает за обслуживание Мотовилихинского, части Свердловского и Индустриального районов Перми.

«В конце 2024 года МБУ „Полигон“ выиграло два лота на конкурсе регионального оператора АО „ТКО ПРО“ общей стоимостью 764 млн рублей. В городском департаменте ЖКХ подтвердили, что для выполнения договорных обязательств „Полигон“ приобрел через АО „Сбербанк Лизинг“ девять новых мусоровозов. Также к работам привлечены субподрядчики», — сообщает «Коммерсант Прикамье».

Часть Индустриального района Перми АО «ПРО ТКО» решило обслуживать самостоятельно. Было куплено десять новых мусоровозов и три автомобиля для сбора крупногабаритных отходов. Ранее компания занималась лишь координацией действий подрядчиков по обращению с ТКО.

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Пермское муниципальное учреждение «Полигон» в Перми начало активную работу по вывозке мусора. Учреждение отвечает за обслуживание Мотовилихинского, части Свердловского и Индустриального районов Перми. «В конце 2024 года МБУ „Полигон“ выиграло два лота на конкурсе регионального оператора АО „ТКО ПРО“ общей стоимостью 764 млн рублей. В городском департаменте ЖКХ подтвердили, что для выполнения договорных обязательств „Полигон“ приобрел через АО „Сбербанк Лизинг“ девять новых мусоровозов. Также к работам привлечены субподрядчики», — сообщает «Коммерсант Прикамье». Часть Индустриального района Перми АО «ПРО ТКО» решило обслуживать самостоятельно. Было куплено десять новых мусоровозов и три автомобиля для сбора крупногабаритных отходов. Ранее компания занималась лишь координацией действий подрядчиков по обращению с ТКО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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