Пермская управляющая компания полигона в Софронах занялась вывозкой мусора

Пермское муниципальное учреждение «Полигон» в Перми начало активную работу по вывозке мусора. Учреждение отвечает за обслуживание Мотовилихинского, части Свердловского и Индустриального районов Перми.
«В конце 2024 года МБУ „Полигон“ выиграло два лота на конкурсе регионального оператора АО „ТКО ПРО“ общей стоимостью 764 млн рублей. В городском департаменте ЖКХ подтвердили, что для выполнения договорных обязательств „Полигон“ приобрел через АО „Сбербанк Лизинг“ девять новых мусоровозов. Также к работам привлечены субподрядчики», — сообщает «Коммерсант Прикамье».
Часть Индустриального района Перми АО «ПРО ТКО» решило обслуживать самостоятельно. Было куплено десять новых мусоровозов и три автомобиля для сбора крупногабаритных отходов. Ранее компания занималась лишь координацией действий подрядчиков по обращению с ТКО.
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